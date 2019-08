Netflix ger oss en första titt på ungdomlig De Niro i trailern för Scorseses The Irishman

Det har tagit sin tid, men Netflix har äntligen släppt den första trailern för Martin Scorseses största gansterepos hittills, The Irishman, som sägs ha kostat upp till 140 miljoner dollar (USD).

Baserad på boken "I Heard You Paint Houses" av Charles Brandt följer filmen WWII-veteranen Frank Sheeran (Robert De Niro), en verklig hitman som påstås vara inblandad i det beryktade försvinnandet av fackföreningschefen Jimmy Hoffa (Al Pacino) , vilket är ett mysterium som förblir olöst till denna dag.

Så varför den enorma budgeten? När berättelsen äger rum under flera decennier har regissören Martin Scorsese (Goodfellas, Casino, Gangs of New York) och hans team använt dyra och banbrytande föryngringstekniker för att få en del av rollerna att dyka upp till synes 30 år yngre i vissa delar av filmen.

Det omfattande arbetet med att föryngra skådisarna är också en del av orsaken till den långa väntan som inför filmens släpp, och Scorseses klippare Thelma Schoonmaker har berättat för Yahoo i februari att produktionen "föryngrar skådespelarna i filmens första hälft", och att "andra hälften av filmen spelar de i sin egen ålder. Så vi tar en stor risk."

Baserat på trailern nedan ser det verkligen ut som Scorsese och Co. har lyckats med effekterna - vi får veta säkert när filmen landar på Netflix och i biografer i USA.