Netflix går ut med en officiell varning om hur löjlig den nya Bird Box-utmaningen är

Eventuellt oroliga för potentiella stämningar, har Netflix gått ut på Twitter för att utfärda en varning som råder människor att vara försiktiga och inte skada sig själva om de tar sig an Bird Box-utmaningen, som enligt uppgifter ska vara en ny populär idé som sprider sig bland sociala medier.

Utmaningen är inspirerad av Netflix' populära nya Original science-fiction film med Sandra Bullock (där ett mystiskt fenomen orsakar massjälvmord efter att det bevittnats) och ska tydligen ha inspirerat människor till att fotografera och spela in sig själva med ögonen förbundna.

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska).

Can’t believe I have to say this, but: PLEASE DO NOT HURT YOURSELVES WITH THIS BIRD BOX CHALLENGE. We don’t know how this started, and we appreciate the love, but Boy and Girl have just one wish for 2019 and it is that you not end up in the hospital due to memes.January 2, 2019