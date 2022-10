Netflix' billigare och reklamfinansierade prenumerationsmodell är lika dålig som förväntat

Efter att Netflix' Co-VD Ted Sarandos i bekräftade att ett reklamfinansierat prenumerationsalternativ skulle komplettera befintliga prenumerationsnivåerna, har företaget nu släppt detaljer om sin nya Netflix Basic with Ads-prenumerationsplan.

Netflix Basic with Ads kommer att kosta $6.99 per månad vid lansering den 3 november i USA, Storbritannien och Australien, vilket motsvarar ungefär 70 kr per månad. Nivån kommer också att finnas tillgänglig i Brasilien, Kanada, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Korea, Mexiko och Spanien, där både Kanada och Spanien får ett försprång via en lansering den 1 november.

Enligt ett företagsblogginlägg på Netflix som tillkännager den reklamfinansierade nivån, kommer det nya erbjudandet inte att ha någon inverkan på prissättningen för dess nuvarande planer. Däremot kommer upplösningen för de två billigaste prenumerationsvarianterna vara identiskt, även om de äntligen uppgraderas i samband lanseringen av reklamabonnemanget. Det antika 480p (SD) får äntligen stryka på fötter för 720p (HD) som lägsta kvalitet. Detta kommer även ske i Sverige från november, även om det reklamfinansierade alternativet än så länge uteblir för svenska kunder.

Annonserna kommer enligt uppgift att vara antingen 15 eller 30 sekunder långa och dyka upp både före och under streamade program. Totalt sett kan tittarna förvänta sig 4 till 5 minuters annonser per timme. I likhet med tjänstens nuvarande Basic-plan kommer videokvaliteten att vara begränsad till 720p HD snarare än 4K med HDR tillgängligt på Premium-nivån.

Inte alla aktuella program kommer att vara tillgängliga på den annonsstödda nivån "på grund av licensbegränsningar", enligt Netlix. När det gäller antalet blockerade shower, uppskattar företaget att "omkring 5 % till 10 % av det totala programutbudet inte kommer att vara tillgänglig beroende på land."

Netflix' inlägg bekräftade också vår farhågar för att användare av dess Basic with Ads-nivå inte kommer att kunna ladda ner program, en kapacitet som tillhandahålls till för Basic, Standard och Premium-prenumeranter.

Analys: Reklam på Netflix var oundvikligt

Vi kan inte säga att vi inte såg detta komma. Under det senaste året eller två har Netflix kämpat för att hänga med i den nya streamingkonkurrensen från Disney, HBO och andra underhållningsjättar. Företagets abonnentbas rasade under första halvåret 2022, vilket gjorde att man sa upp personal och avbröt produktioner som var på gång, särskilt inom animationskategorin.

Netlix' Basic with Ads kommer bara en månad innan lanseringen av Disney+ reklamfinansierade alternativ, som, för $7,99 i USA, kommer att representera ett dyrare alternativ för dem som vill begränsa hushållens streamingkostnader mitt i pågående inflation och ekonomisk press.

För vissa tittare kan utelämnandet av program från den annonsstödda nivån vara en deal breaker eftersom många prenumererar baserat på en specifik show. Ja, alla kanske inte vill se The Jeffrey Dahmer Tapes, men inte kunna streama Stranger Things eller Seinfeld efter att ha betalat en månadsavgift? Nej tack!

Att inte kunna ladda ner program kommer också att vara ett problem eftersom många utnyttjar den här funktionen för att titta på program under en pendling eller annan resa i miljöer där Wi-Fi eller mobiltjänster kan vara ojämna. Att punga ut mer pengar för en av Netflix' dyrare annonsfria nivåer löser naturligtvis det problemet, men då är du tillbaka där vi startade.

