Nästa stora uppdatering för Windows 10 är på väg att rullas ut till testare

Vi har redan nyligen hört mycket att Microsoft arbetar med nästa stora uppdatering för Windows 10, som följer på nuvarande 19H1 vilken bör rulla ut runt april, och det verkar som om det bara är några veckor kvar innan avancerade testare kommer att få den första inkarnationen av denna uppgradering.

För att vara riktigt tydligt, så kommer denna uppdatering att landa sent i år, men Microsoft har redan börjat arbeta internt, åtminstone enligt en läcka på Twitter som visade bevis på en ny Windows 10 Build 18823 för 19H2 (där 19H2 refererar till andra halvåret 2019).

Nu har vi sett en tweet från Brandon LeBlanc, Senior Program Manager på Windows Insider Team, som svarar på en fråga från en avancerad testare om exakt när 19H2 kommer att vara redo för testning.

No we are a few weeks away from any possible Skip Ahead flights. Sorry!January 25, 2019