Nästa iPad Pro kan få en enorm skärm och en matchande prislapp

Om du älskar idén med iPad men tycker att även iPad Pro 12.9 (2022) fortfarande är för liten, så kan Apple ha en lösning på gång, eftersom en ny läcka antyder att företaget jobbar på en gigantisk 16-tums iPad.

Detta enligt The Information (Öppnas i ny flik) (via Phone Arena (Öppnas i ny flik)), som pratat med "en person som är bekant med projektet", och denna nya större modell kommer tydligen att börja säljas under de sista månaderna av 2023.

Uppenbarligen är planen att göra iPaden ännu mer laptop-liknande, med denna 16-tumsskärm som matchar storleken på Apples största bärbara dator: 16-tums MacBook Pro (2021).

Den extra stora skärmen får uppenbara fördelar: Mer utrymme för fönster med delad skärm och bland annat en större duk för att rita med Apple Pencil.

Som sagt, om Apple verkligen vill göra en iPad som är mer som en bärbar dator, så finns det fortfarande arbete att göra på mjukvarusidan, eftersom vi i vår recension av 2022 års iPad Pro tyckte att den nya Stage Manager multitasking-funktionen var lite outvecklad, och att iPadOS som helhet har arbetsflödesproblem som hindrar det från att underlätta seriös produktivitet.

Hur som helst kommer denna större skärmstorlek naturligtvis att kosta – bokstavligen. Även om rapporten inte nämner något pris, börjar iPad Pro 12.9 (2022) på 16 495 kr, så en 16-tums Pro-modell skulle sannolikt bli betydligt dyrare.

Som sagt, rapporten säger faktiskt inte om denna monsterplatta skulle vara en del av Pro-linjen, men vi kan inte föreställa oss att det skulle vara en lägre modell, så antagligen kommer det antingen att vara en iPad Pro eller en ny super-premium-platta. Kanske en iPad Pro Max eller en iPad Ultra?

Som alltid bär du ta den här läckan med en nypa salt, men Apple har uppenbarligen försökt överbrygga klyftan med sina bärbara datorer ett tag, så det är troligt att en större iPad kan vara ett sätt att nå det målet.

An iPad Pro 12.9 (2022) (Image credit: Future)

Analys: Det här är inte första gången det ryktats om en större iPad

Även om detta är det första vi har hört talas om en 16-tums iPad specifikt, finns det redan tidigare läckor som tyder på att vi kan se en iPad som är större än 12,9 tum.

Mark Gurman – som har en mycket solid meritlista för Apple-information – hävdade redan 2021 att större iPads utvecklades, och följde sedan upp det med ett påstående om att vi skulle kunna få se en 15-tumsmodell. Nyligen hörde vi från en annan källa att en 14,1-tumsmodell var på gång.

Då flera källor antyder att större iPads ska komma verkar det mycket troligt att åtminstone en kommer att se dagens ljud. Men vilken av dessa storlekar det kommer att vara – eller om vi kommer att se flera nya storlekar – är oklart.