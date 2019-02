De fem kamerorna på LG V40 ThinQ beskrivs i en detaljerad ny läcka

Även om LG själva mer eller mindre har bekräftat att LG V40 ThinQ kommer att ha fem kameror, har vi inte fått höra särskilt mycket om dem ännu, men nu har en ny läcka dykt upp som fyller i några av luckorna.

Evan Blass (som har en bra historik) delade en bild på Twitter, som visade upp varje lins på kameran och vad de var designade för. Detta avslöjade att kamerauppsättningen på baksidan av LG V40 ThinQ kommer att bestå av ett vanligt objektiv, samt ett supervidvinkels- och ett telefotoobjektiv.

Det är något som borde resultera i en väldigt mångsidig kamera. Både LG G7 ThinQ och LG V35 ThinQ har vanliga och vidvinkelsobjektiv, så detta lägger alltså till ett telefotoobjektiv i mixen som borde låta dig komma närmare dina motiv än tidigare. Den här kamerauppsättningen skiljer sig även lite från den på Huawei P20 Pro, som har ett vanligt objektiv, samt ett svartvitt och ett telefotoobjektiv.

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska)

About those five cameras on the LG V40 ThinQ... pic.twitter.com/DzC9aJnlFTOctober 1, 2018