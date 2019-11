Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 kan släppas redan 2020

The Legend of Zelda: Breath of the Wild blev en enorm hit när det släpptes under 2017, så det är ingen större överraskning att Nintendo håller på med en uppföljare. Nu verkar det dock som att Breath of the Wild 2 kan dyka upp snabbare än väntat.

Enligt läckan Sabi (via wccftech), kommer Breath of the Wild 2 att släppas under 2020. Sabi påpekar dock att utgivningsdatum för Zelda-spel ofta blir försenade.

Du kan kolla in inlägget på Twitter nedan:

I would tell you Botw2 is planned to release in 2020, but Zelda release dates are historically delayed, internally or publicly LOLNovember 12, 2019

Dags att bli hajp

Även om det alltid är värt att ta rykten med en nypa salt, är Sabi en ganska pålitlig läcka. Twitter-användaren läckte bland annat några av de största nyheterna från E3 2019 innan de tillkännagavs - och fick till och med enligt uppgift ett varningsbrev från Nintendo.

Vi vet redan att Breath of the Wild 2 är på väg, då det tillkännagavs av Nintendo under E3 2019, men vi hade egentligen ingen aning om när förrän nu.

Nintendo har inte gått ut med särskilt mycket information om spelet ännu, bortsett från trailern och några glesa kommentarer. Trailern som visades upp under E3 avslutade dock med information om att uppföljaren till Breath of the Wild redan var "under utveckling".

Ett utgivningsdatum under 2020 är tidigare än vad vi hade förväntat oss, men precis som Sabi påpekade, är det ganska troligt att vi kommer att få se förseningar, så ett utgivningsdatum mot slutet av 2020 kan eventuellt vara en troligare uppskattning.