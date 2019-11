Långa köer och långsam hemsida på Elgigantens Black Friday-rea

Elgiganten är en av de största aktörerna inom hemelektronik och varje år väljer de att satsa stort på Black Friday. Den här reafesten är enormt efterlängtad hos kunderna och resulterar i ett stort tryck när rabatterna väl släpps. I år valde dessutom Elgiganten (till skillnad från många andra återförsäljare) att skippa Black Week och alltså inte starta sin Black Friday-försäljning förrän sent på torsdagskvällen innan Black Friday, något som innebär att hela flodvågen av shoppingsugna kunder svepte in samtidigt.

Med popularitet kommer såklart många besökare och Elgigantens hemsida har inte riktigt klarat trycket, något som de förmodligen visste fanns en risk för redan innan rean drog igång. För att lätta på trycket har de infört ett kösystem, som lett till en del frustration bland ivriga kunder.

Vad är problemet?

Efter våra egna tester har vi alltså kommit fram till att de har ett system där du först står i kö för att komma in på själva hemsidan, väl inne kan du välja och vraka mellan de tillgängliga reapriserna - men sedan är du tvungen att stå i kö även för att komma till kassan. Så var säker på att du verkligen lagt till allt du vill ha i din varukorg innan du går vidare till kassan, annars blir du nämligen tvungen att stå i kö till kassan igen. För oss har kötiderna legat på mellan tiotalet minuter till väl över en timme.

Inte nog med att kötiderna är ganska långa, blir det hela värre av att hemsidan laddar riktigt långsamt och inte alltid fungerar som den ska. Det hände oss flera gånger att en sida inte lyckades ladda in, varpå vi slängdes ut och blev tvungna att stå i kö igen. Detta känns nästan som en värre version av att stå i kö i fysiska butiker.

Många menar att hela idén med att shoppa online är bekvämligheten det innebär - att slippa köer och i lugn och ro kunna leta efter det man vill ha. Detta är lite synd och är något som drar ned på det roliga lite för alla som sett fram emot shoppingen under Black Friday, men det är samtidigt förståeligt med tanke på den enorma mängd trafik hemsidorna måste hantera under dessa dagar. Detta är något som eventuellt hade kunnat fixas med bättre servrar eller om Elgiganten valt att starta sin rea lite tidigare under veckan, för att dela upp trafiken över fler dagar.

Att tänka på

Om du planerat att shoppa hos Elgiganten under Black Friday är det bra att vara medveten om de långa kötiderna och vara säker på att du har tillräckligt med tid (och tålamod) för det.

Om du är på jakt efter en specifik produkt, kan det även vara en bra idé att kolla hos andra återförsäljare om du skulle ha svårt att komma in på Elgigantens hemsida eller helt enkelt inte orkar vänta. De flesta produkter finns tillgängliga hos flera olika återförsäljare och brukar ha liknande rabatter under Black Friday. Du kanske får betala någon krona mer, men är något som kanske är värt det för att slippa kötiderna. En bra idé kan vara att använda olika prisjämförelse-verktyg för att kolla priser för specifika produkter hos olika återförsäljare.

Detta kan speciellt vara en bra idé om du vill köpa en produkt som du vet är populär och riskerar att sälja slut snabbt, då kan det verkligen vara värt att betala lite mer hos någon återförsäljare istället för att stå i kö och sedan upptäcka att produkten är slutsåld när du väl kommer in!

Om du inte har någon specifik produkt i åtanke, utan bara vill kolla runt bland bra erbjudanden och se om du hittar något, rekommenderar vi dig att kolla in våra Black Friday-artiklar. I dem samlar vi alla de bästa erbjudandena från de största återförsäljarna och inom samtliga kategorier, så du kommer garanterat att hitta något du gillar!