Läckta bilder bekräftar i stort sett att iPhone 14 Max är på väg

Om du är typen som har följt iPhone 14-ryktekvarnen på nära håll, har du förmodligen hört att en ny modell kan vara på gång, nämligen iPhone 14 Max (opens in new tab). Tack vare en ny läcka har vi nu fått ytterligare bevis på att den mobilen finns – och svar på hur den nya modellen passar in i det befintliga iPhone-sortimentet

De flesta är nu överens om att Apples nuvarande mobilserie, som för närvarande består av iPhone 13 (opens in new tab), iPhone 13 mini (opens in new tab), iPhone 13 Pro (opens in new tab) och iPhone 13 Pro Max (opens in new tab), kommer att genomgå några förändringar med iPhone 14-serien, som förväntas lanseras av Apple någon gång i september.

Mobilen som kan komma att tas bort för den nya modellen (opens in new tab) är iPhone 13 mini, som med den nya iPhone SE (opens in new tab) verkar något mindre attraktiv än den gjorde vid lanseringen. Visst har iPhone SE fortfarande en något gammaldags Touch ID-knapp och en liten skärm på 4,7 tum, men med ett pris på 5 290 kronor är den rejält mycket billigare än mini-modellen och därmed en modell som bör locka alla som letar efter rejält med valuta för pengarna.



Den som har mer att spendera och är ute efter 6,7 tum lyx, har bara iPhone 13 Pro Max att välja på, en mobil som kostar 13 490 kronor.

Det är därför det är intressant med en iPhone 14 Max. Enligt rykten kommer den här mobilen att matcha skärmstorleken på Pro Max, men kapar en kamera (och skippar förmodligen LiDAR-funktionen), så att den potentiellt kan bli ett billigare alternativ för alla som gillar Apple-mobiler med stora skärmar.

Tack vare Sonny Dickson (opens in new tab), en läcka med gott om erfarenhet vad gäller Apple-rykten, verkar det nu som att vi har fått en ordentlig titt på hela iPhone 14-sortimentet via fyra så kallade dummy-modeller.

Hands on with iPhone 14 Dummieshttps://t.co/WlAgrqLGLRMay 30, 2022 See more

Dummy-modeller är inga funktionella enheter utan varianter där chassit är färdigbyggt, eventuellt hämtade från iPhone-fabrikerna i Shanghai, som exempelvis kan skickas för att hjälpa tillverkare av skal och fodral som vill vara tidigt ute med sina produkter innan lansering.

Dickson har minst två kompletta set (i olika färger) med fyra dummy-modeller som ser ut att vara en iPhone 14 (opens in new tab), iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max och en ny variant - en mobil som ser exakt ut som en iPhone 14 (när det gäller till kamerorna), men som har samma storlek som en iPhone 14 Pro Max. Detta kan alltså vara en iPhone 14 Max.

Dickson laddade upp dessa olika fotografier och videor på dessa dummymodeller, men ger oss inget sammanhang. Det enda vi vet är att han tror att det här är iPhone 14-modeller, eftersom han nämner detta i inlägget som bilderna är en del av och på sin hemsida, där han länkar till en YouTube-video utan kommentarer.

Om dessa modeller faktiskt är riktiga dummy-enheter, ser iPhone 14-designen ut att bli väldigt lik iPhone 13. Kameramodulerna är kanske något större och det finns en intressant grop vid på/av-knappen. Men bortsett från det ser vi inga större skillnader mellan dessa dummy-modeller och de iPhone-modeller som finns tillgängliga idag.

iPhone 14 Max passar perfekt

Även om dessa dummy-modeller finns och Dickson hävdar att de är iPhone 14-modeller, kan vi givetvis inte garantera att detta är en design identisk med vad Apple faktiskt kommer att leverera senare i år. Det kan vara tidigare design som redan har ändrats, eller modeller gjorda av andra än Apple.

Vi hoppas dock på att detta är riktiga iPhone 14-modeller. Inte bara för att vi ständigt är ute efter mer information kring Apples kommande mobiler, utan också för att vi verkligen vill se en iPhone 14 Max i år. Idén är så himla bra: en iPhone med riktigt stor skärm, som erbjuder nästan allt man vill ha i en iPhone, fast till ett överkomligt pris. Om det faktiskt är fallet säger vi bara - ja, tack!

Oavsett vad Apple väljer att göra med nästa iPhone-serie är hårdvaran inte speciellt intressant utan ett bra operativsystem. Apple kommer snart att presentera iOS 16 under WWDC (opens in new tab) på måndag, så lyckligtvis dröjer det inte länge innan vi får veta mer. Här är allt vi vet om det nya operativsystemet (opens in new tab).