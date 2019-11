Läckta bilder av Samsung Galaxy S11 Plus visar upp en enorm kamerauppsättning

När iPhone 11 Pro lanserades var många kritiska över den stora kamerauppsättningen, men den är ingenting jämfört med kamerauppsättningen på Samsung Galaxy S11 Plus - om dessa nyligen läckta bilder stämmer.

De laddades upp av Onleaks på Twitter (en läcka med en god historik) och CashKaro. Bilderna visar upp en enorm kamerauppsättning på baksidan i det övre vänstra hörnet och den sticker ut rejält från den för övrigt vita baksidan.

Den verkar innehålla fem linser tillsammans med två mindre sensorer, så det är inte särskilt konstigt att den tar upp så mycket utrymme med tanke på hur mycket hårdvara det handlar om.

Framsidan av mobilen känns desto mer bekant, med en heltäckande design, en rundad skärm (som tydligen ska vara 6,9 tum stor) och en skärmhålskamera högst upp i mitten - ungefär som på Samsung Galaxy Note 10. Den rundade skärmen kommer däremot tydligen att vara mindre rundad än de rundade kanterna du hittar på Samsung Galaxy S10 Plus.

Vad gäller dimensioner kommer Samsung Galaxy S11 Plus tydligen att vara 166,9 x 76 x 8,8 millimeter (10,2 millimeter vid kamerauppsättningen). I jämförelse är Samsung Galaxy S10 Plus 157,6 x 74,1 x 7,8 millimeter.

Om den här informationen stämmer innebär det alltså att Galaxy S11 Plus kommer att vara en större mobil, men det är ingen större överraskning med tanke på den ryktade skärmstorleken och kamerahårdvaran.

I can definitely say that this Galaxy S11+ rendering is wrong, or that the key parts are wrong, the real design is more beautiful than this. I don't blame Onleaks, maybe the CAD drawing he got is wrong, thank him for his efforts and efforts. Let's keep waiting. pic.twitter.com/Ax33G2ydkINovember 27, 2019