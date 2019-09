Läckt bild av iPad Pro 2019 tyder på en trippelkamera

Trots att iPad Pro 11 nästan är ett år gammal, har vi inte fått höra särskilt mycket om en ny iPad Pro 2019-modell ännu. Nu kan dock den första bilden ha dykt upp och den visar upp en trippelkamera, något som är en uppdatering från bara en på de nuvarande modellerna.

Bilden laddades upp av Sonny Dickson (en trovärdig läcka) och visar upp vad som ska vara en modell av den "slutgiltiga designen" och kommer från en källa som ska ha varit pålitlig upprepade gånger.

Tråkigt nog kan vi enbart se baksidan av surfplattan och den ser ut att vara ganska lik fjolårets modell. Som tidigare nämnt går det dock att se tre kameralinser istället för en och de är arrangerade i en kvadratisk kamerauppsättning, ungefär som på den nya iPhone 11 Pro.

First Physical Leak of Apple’s New Upcoming iPad Pro Design https://t.co/fqpT5vfqIJSeptember 17, 2019