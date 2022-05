Läcka av Samsung Galaxy Z Fold 4 tyder på en potentiell designförändring

Vi räknar med att både Samsung Galaxy Z Fold 4 (opens in new tab) och Samsung Galaxy Z Flip 4 (opens in new tab) kommer att dyka upp någon gång i augusti och nu har vi fått se en ny läcka från en pålitlig källa som pekar på en potentiell designförändring för den kommande vikbara mobilen Galaxy Z Fold 4.

Den kända läckan Ice Universe (opens in new tab) har lagt upp några bilder på ett fodral som påstås ha designats med Galaxy Z Fold 4 i åtanke och det finns en viktig skillnad jämfört med Galaxy Z Fold 3 (opens in new tab)-versionen – när fodralet är stängt är det något bredare.

Ett av de mindre klagomålen som användarna hade kring Samsung Galaxy Z Fold 3 var att den externa skärmen (den du ser när mobilen är stängd stängd) var väldigt hög och smal, men nu ser det alltså ut som att den nya modellen kan åtgärda det något.

Compared with the Fold3 protective case, the Fold4 screen ratio is improved. pic.twitter.com/a43p6zrcu5May 27, 2022 See more

Förbättringar från förra året

Vad vi däremot inte får från denna läcka är själva måtten på skärmen eller övriga detaljer överhuvudtaget – vi utgår helt enkelt från Twitter-inlägget och själva bilden, så det kanske inte är den mest solida av läckor som dykt upp kring Samsungs kommande vikbara mobil.

Det tyder dock på att Samsung tagit till sig av kritiken kring Galaxy Z Fold 3 och eventuellt kommer att ta itu med så många av dem som möjligt med sin kommande Galaxy Z Fold 4. Vi har exempelvis tidigare fått höra att den nya modellen kommer att ha ett mindre märkbart veck (opens in new tab) längs mitten av skärmen.

Det har också pratats om att Galaxy Z Fold 4 kommer att bli smalare och lättare (opens in new tab) än sin föregångare – eftersom även vikbara mobiler behöver ligga i fickan ibland. Vi bör få reda på exakt vad Samsung har arbetat med inom de kommande månaderna.

Samsung fortsätter att finslipa sina vikbara

Vi närmar oss lanseringen av den fjärde versionen av Samsungs vikbara mobiler med stormsteg och – som du kan förvänta dig efter fyra år – håller dessa enheter på att övergå från innovativa experiment till mobiler som man faktiskt kan lita på för vardagligt bruk.

Medan företag som Apple och Google fortfarande håller sina planer kring vikbara mobiler hemliga, fortsätter Samsung att gå framåt och blir hela tiden bättre. Om Galaxy Z Fold 4 verkligen kommer med ett mer användarvänligt bildförhållande när det gäller dess externa skärm, hade det varit ytterligare ett steg i rätt riktning.

Det kommer sannolikt att bli många fler välkomna förbättringar också. Mobilerna ska vara snabbare än de som kom före dem, vikmekanismen bör vara ännu mer tillförlitlig och det har även gått rykten om en uppgradering av den bakre kameran (opens in new tab).

Som med alla mobiler kommer priset för Galaxy Z Fold 4 och Galaxy Z Flip 4 att vara oerhört viktigt. En annan fördel med att ha varit med i branschen av vikbara mobiler i många år är att tillverkningsprocesserna bör bli billigare för Samsung. Vi hoppas åtminstone på det.