Läcka av Samsung Galaxy Z Flip Lite tyder på att en billigare vikbar mobil är på väg

Om du tycker att vikbara mobiler är dyra, är du långt ifrån den enda. Men då kan vi eventuellt ha fått lite goda nyheter, då vi har fått höra att en ny version av Galaxy Z Flip med ett lite överkomligare pris kan vara på väg.

Detta rykte kommer från Ross Young, som är en skärmanalytiker och känd läcka, som laddade upp ett inlägg på Twitter där hade avslöjade att han fått höra rykten om en "Z Flip Lite med UTG". Young var en av flera läckor som tidigare tog upp idén om en Galaxy Fold Lite, men nu verkar det alltså som att den faktiskt kan vara på väg.

UTG är en förkortning på ultra-thin-glass - skärmmaterialet som känns som glas när man tar på det, men som kan böjas - men åsikterna är delade om huruvida det faktiskt är glas eller bara små glaspartiklar som blandats med plastpolymer.

Young har en ganska bra historik när det gäller skärmläckor, speciellt inom kategorin av vikbara mobiler, och en Z Flip Lite hade löst ett av de största problemen gällande priserna på de vikbara enheterna.

Det innebär att det känns väldigt troligt att Samsung faktiskt arbetar på en sådan mobil. Men förvänta dig inte att få se den lanseras snart.

We don't hear about Z Fold Lite anymore but we are hearing about Z Flip Lite with UTG...November 18, 2020