Läcka av Motorola One Zoom avslöjar specifikationer för fyra kameror

Motorola One Zoom kommer enligt rykten att få fyra kameror i en kamerauppsättning bestående av en 5x hybrid telefotolins och en djupmätande Time of Flight-sensor.

Mobilen kommer även att få en 6,2 tum stor Super AMOLED-skärm med stöd för FHD+ (1080p) och kommer att ha en fingeravtrycksläsare i skärmen. Detta är enligt den trovärdiga läckan Arshan Agarwal via MySmartPrice. Han laddade även upp dessa renderingar av mobilen:

Here's a good look at the upcoming Motorola One Zoom with Quad Camera. It will be launching in 3 colors with Amazon Alexa and other Amazon apps in-built (3rd image).Link: https://t.co/zcP496qXtj pic.twitter.com/OIuBNhZpPJAugust 26, 2019