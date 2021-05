Klarna har tekniska problem - användarinformation på villovägar

Betalplattformen Klarna hade under torsdagen stora tekniska problem. Under stora delar av dagen så har det inte varit möjligt att logga in på tjänster. Dessutom så har användare rapporterat att de fått tillgång till andra personers bank- och köpinformation vid inloggning.

Klarna, som har 87 miljoner användare över världen, har haft stora problem över hela världen enligt en artikel av Digital Industri där det på Twitter finns klagomål från användare spridda över jordgloben.

Under torsdagseftermiddagen så var det fortfarande inte möjligt att logga in på Klarna via appen, men det var möjligt att logga in via företagets hemsida. Tidigare under dagen, när det fortfarande gick att logga in så fick flera användare tillgång till fel information. Istället för att få upp sina egna fakturor och sin egen information så fick kunderna ta del av andra personers fakturor och bankinformation.

Finansinspektionen (FI), som är tillsynsmyndighet för banker i Sverige, säger i ett uttalande till Digital Industri att de är informerade om situationen. Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), den statliga myndigheten för skydd om personuppgifter, meddelar att de ännu avvaktar och ser vad FI kommer fram till när de undersöker ärendet.

IMY har rätten att utdela straff på upp till 4 procent av ett företags globala årsomsättning vid grövre överträdelser av EUs dataskyddsförordning GDPR.