iTunes är nedlagt - länge leve Apple Music, Apple TV och Apple Podcasts

iTunes är borta för evigt. Under WWDC 2019 avslöjade Apple att de kommer att stänga ned den ikoniska musikplattformen efter 18 år av musiknedladdningar, lagring och streaming, till förmån för sina nyare appar Apple Music, Apple TV och Apple Podcasts.

Enligt vad som presenterades under WWDC 2019, verkar det som att iTunes kommer att fasas ut med introduktionen av den nyare versionen av MacOS, Catalina, tillsammans med den ovanstående trion av appar som tar över dess befintliga funktionalitet.

Detta är något vi redan sett komma under en tid nu, men nu har alltså slutet för den långlivade musikplattformen bekräftats av Craig Federighi under Apples WWDC-utvecklarkonferens i San Jose i Kalifornien.

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska).

Musiksidan av tjänsten stängs ned till förmån för Apple Music, medan iTunes övriga innehåll som filmer och TV-serier kommer att flyttas över till Apple TV-appen, precis i tid för lanseringen av Apple TV Plus. Podcasts kommer att gå live i - du gissade det - Apple Podcasts-app.

En fullpackad tjänst

Det är inte särskilt konstigt att Apple tagit beslutet att stänga ned iTunes efter alla dessa år. Under 2019 har Apple Music 50 miljoner användare. Det må vara ganska mycket mindre än de 75 miljoner abonnenter som Spotify Premium har, men det är ändå en imponerande siffra för att vara en tjänst som bara funnits ute i tre år.

Det känns även vettigt att iTunes visuella innehåll flyttar över till en dedikerad Apple TV-app. Under hösten 2019 (runt september/november) ska streamingtjänsten Apple TV Plus släppas för att konkurrera direkt med streamingjättar som Netflix, Amazon Prime Video och den kommande Disney Plus.

Nedläggningen av iTunes kan dock visa sig bli problematisk för iPhone-användare, då Apples mobiler använder sig av iTunes för att hantera säkerhetskopior och lagra data. Det är fortfarande oklart var denna funktion kommer att flyttas.

Överlag är det dock fortfarande ett klokt beslut med tanke på hur fullpackat iTunes blivit under de senaste åren. Efter att tjänsten blev något av grunden för datalagring på iPhones och iPads, har dess ursprungliga syfte att lagra och lyssna på musik nästan glömts bort, speciellt efter uppkomsten av andra streamingtjänster som Spotify och Apples egna Apple Music.

Apple Music (Bild: Apple)

Greg Harwood, som är prisspecialist och chef på företaget Simon-Kurcher & Partners, förklarar att "iTunes blivit utdaterat och mindre relevant, speciellt användningen för nedladdningar som blivit gammaldags efter att konkurrenter som Spotify introducerat framgångsrika streamingmodeller".

"Apple har med sitt Apple Music försökt att svara på detta snabbt skiftande landskap", fortsätter han.

"Flytten till en enhetlig appstrategi gör det möjligt för Apple att slå ihop appen med streamingtjänsten Apple Music, nu när Apple fått en fast position som en leverantör av tjänster för underhållning".

Det är fortfarande oklart exakt hur övergången kommer att gå till gällande befintligt iTunes-innehåll, men det bör inte vara allt för svårt att flytta nedladdad media från iTunes till Apple Music eller Apple TV-appen. Detta bör enligt teorin vara en av fördelarna med att Apple arbetar inom sitt eget slutna ekosystem.

Apple har under de senaste två åren prioriterat Apple Music över iTunes på iOS - en övergång som knappt varit märkbar (bortsett från konstanta erbjudanden om att anmäla sig till en månadsprenumeration).

Farväl kära iTunes - Du förändrade världen, men nu är det dags för förändring även för dig.