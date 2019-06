iPadOS: iPads får ett eget operativsystem

Under WWDC 2019 bekräftade Apple att iPads kommer att byta ut det tidigare iOS till ett eget operativsystem som de kallar för... iPadOS.

Även om namnet inte är särskilt överraskande, är det tydligt att Apple vill skilja mellan upplevelsen på en surfplatta från den på en mobil, något som bör vara spännande nyheter för både utvecklare och ägare av iPads. Enligt Apples tillkännagivande "bygger det på samma grund som iOS", men kommer att växa till att bli sitt eget operativsystem allt mer med tiden.

iPadOS introducerar små men kritiska förbättringar till surfplattornas gränssnitt, både när det kommer till utnyttjandet av skärmutrymme och genom att introducera nya gestkontroller. Kort sagt kommer iPad-ägare inte längre att enbart köra förstorad version av iOS.

En av de första förändringarna är en ny layout som visar fler appar på varje sida. Eran av onödigt tomt utrymme mellan dina app-ikoner är alltså förbi.

Detta skapar plats för Today View, som kan läggas till på hemskärmen för snabb tillgång till olika widgets. Svep till sidan för att få upp en app-widget, som du kan byta ut med en annan valfri app.

Multitasking får också en uppgradering: Du kan använda dig av Split View för att se två app-fönster samtidigt från samma app, medan Slide Over-funktionen gör det möjligt för användare att snabbt få en översikt över sina aktiva appar med ett naturligt svep åt sidan.

Files har nu fått en Column View för att bättre dra nytta av de större bildskärmarna på iPads. iCloud Drive möjliggör mappdelning och visar innehåll från en USB-enhet eller SD-kort om de är anslutna.

Safari har också förbättrats, eftersom det inte längre är rent iOS. Det stämmer, du behöver inte längre att kolla på hemsidor anpassade för mobil, då iPadOS låter dig se hemsidor som de visas på dator med viss modifiering. Dessa ser lite stilrenare ut och har dessutom stöd för pekkontroller. Detta kan göra att webbappar som Google Docs och Wordpress fungerar lite bättre.

Apples webbläsare har dessutom fått några nya tillägg som en nedladdningshanterade, 30 tangentbordsgenvägar och förbättrad flikhantering.

En av de större funktionerna i operativsystemet är de nya gesterna. De vi sett hittills är ganska simpla: Nyp med tre fingrar för att klippa ut något, spreta ut med tre fingrar för att klistra in och svep med tre fingrar för att ångra. Enkelt.

I vissa appar kan du även nypa ihop med två fingrar på tangentbordet för att krympa ned det till iOS mobilstorlek och flytta omkring det. Placera det vid sidan av skärmen och tada - du kan skriva på det med en tumme.

Markup får också en uppdatering, som numera låter dig markera hela hemsidor, dokument och mejl. Ett simpelt svep upp från hörnet med Apple Pencil startar Markup och tar fram den helt nydesignade verktygspaletten, som kan flyttas omkring enligt tycke. (På tal om Apple Pencil, har Apple sänkt dess latens från 20 ms till 9 ms).

Massor av nya funktioner som kommer till iOS 13 är också på väg till iPadOS, däribland Dark Mode, anpassnigsbara Fonts, nya Photos organiserade av maskininlärning och den SwiftKey-liknande svep-och-skriv tangentbordsfunktionen QuickPath.

Prestandan har också finslipats, med snabbare Face ID, mindre inverkan från applagring som reducerar nedladdningstider med upp till 50 procent och uppdateringstider med upp till 60 procent. Appar ska även startas dubbelt så fort.

Roligt nog hölls nyheten om iPadOS hemlig... Fram tills några minuter före WWDC 2019, då uppdateringar på Apples hemsida avslöjade att ett nytt operativsystem hade introducerats.

