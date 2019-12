Vissa användare kan inte importera säkerhetskopior av iCloud utan iOS 12.1.2 på iPad

Om du försöker komma igång med din nya iPad 9,7 eller iPad Pro verkar det som att du kan stöta på lite tekniska problem. Detta är enligt rapporter från några frustrerade användare och är något vi även testade själva.

Det är omöjligt att importera befintlig data för säkerhetskopiering på en uppdaterad iPhone via iCloud eller iTunes, eftersom Apple inte har uppdaterad sin iPad till iOS 12.1.2 ännu. Detta är särskilt irriterande för alla nya iPad-ägare som bara har iPhone-data att importera.

Den senaste versionen av operativsystemet för iPhone är 12.1.2, som var en mindre uppdatering vars syfte var att åtgärda problem med eSIM och övriga iOS 12-problem. Den senaste versionen av iPad är dock fortfarande kvar på 12.1.1.

Egentligen behöver iPad inte iOS 12.1.2-uppdateringen då den enbart är menad för mobiler, men nu verkar det som att den behövs ändå. Detta eftersom du inte kan importera i iCloud- eller iTunes-säkerhetskopior från en iPhone till en ny iPad, om du redan har installerat iOS 12.1.2-uppdateringen på din mobil.

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska).

@AppleSupport If I try to set up a new iPad via iCloud backup, but my iPhone is already on iOS 12.1.2, am I stuck? iPad is only up to iOS 12.1.1 and can’t restore from iOS 12.1.2. pic.twitter.com/CNpBXJwS94December 30, 2018