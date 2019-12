Huawei går starkt framåt i Sverige, enligt fjolårets rapport

Huawei blir ett allt starkare namn både på den globala och den svenska marknaden och sålde över 200 miljoner mobiler under 2018, något som är ett nytt rekord för företaget. De har dock varit ett etablerat namn på marknaden under några års tid. I början av 2018 rankades företaget bland de tre största mobiltillverkarna i världen och under årets fjärde kvartal blev företaget världens näst största mobiltillverkare. De sålde imponerande 153 miljoner mobiler under 2017, men försäljningssiffrorna för 2018 har verkligen överträffat alla förväntningar. Det är framför allt enheter i Huawei P20- och Huawei Mate 20-serierna som har gått bra.

I Sverige är de största namnen fortfarande Apple och Samsung, men på senare tid har allt fler mobiltillverkare lyckats etablera sig på den svenska marknaden. Under 2018 var till exempel Huawei det varumärke som förbättrade sina poäng i Yougovs Brandindex allra mest. Den kinesiska tillverkaren blir allt populärare i svenska hem och har fått riktigt fina recensioner för sina produkter under årets gång, som svenskarna enligt Yougov upplever som oerhört prisvärda.

Populära enheter

De mest populära mobilerna under året har varit Huawei P20 Pro och Huawei Mate 20 Pro, som fick oerhört varma mottaganden direkt vid sina lanseringar. De har framför allt fått beröm för sin prestanda och innovation. Om du är intresserad av att läsa mer om mobilerna, kan du klicka dig in på länkarna och läsa våra fullständiga recensioner om dem.

Det har alltså varit ett minst sagt imponerande och framgångsrikt år för den kinesiska mobiltillverkaren Huawei och det ska bli riktigt spännande att se vad företaget kommer att bjuda på i år. Håll utkik här på TechRadar för fler nyheter om Huawei, då vi uppdaterar dig så fort vi får höra något.