Huawei hintar om en mobil som kan vara bättre än Samsung Galaxy S10 gällande en nyckelfunktion

Året må närma sig sitt slut, men det verkar som att Huawei inte känner sig riktigt färdiga med att lansera nya mobiler, då den kinesiska tillverkaren precis skickat ut en inbjudan som hintar om en ny mobil.

Inbjudan ger oss inte särskilt mycket information, utan ger oss bara det korta meddelandet "One step further, see the future" och det vaga datumet "december 2018". Det är det enda vi fick att utgå ifrån, eller?

Meddelandet ligger över en natthimmel, men det finns en väldigt distinkt detalj i det övre vänstra hörnet - nämligen ett svart hål.

Detta kan eventuellt vara en hint om en hålkamera på framsidan av den nya enheten. Detta betyder alltså att skärmen täcker hela kameran, istället för att den är placerad i en flärp som sticker ned över skärmen.

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska)

Tydlig hint

Bara två dagar tidigare, skickade Huawei ut en poster på den kinesiska mikrobloggtjänsten Weibo, som visade upp konturerna på en mobil med en liknande grafik i hörnet. Detta är något som ännu tydligare ger en hint om hålkameradesignen.

Bilden laddades upp tillsammans med meddelandet "A "point" surprise, see you in December!".

Om detta visar sig vara sant, hade det inneburit att Huawei skulle hinna före Samsung med denna teknologi, då det gått en hel del rykten om att Galaxy S10 också kommer att ha en liknande design. Företaget presenterade dessutom sin Infinity-O-skärm under sin senaste utvecklarkonferens, i ett försök att kunna undvika flärpen.

Vi har fortfarande inte hört något om vad den mystiska mobilen från Huawei kommer att heta, men vissa spekulationer vi sett online föreslår att detta kan vara ett nytt tillskott till företagets Nova-serie i mellanklassen.

Om detta skulle vara fallet hade det varit något överraskande, med tanke på skärmteknologin den verkar använda, men vi kommer att få reda på allt detta vid lanseringen i december.