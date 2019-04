Detta är mobilerna från HTC som får en bit av Android 9 Pie

Nu när Google officiellt har avslöjat, släppt och namngett Android 9 Pie, är den kvarstående frågan när din mobil kommer att få tillgång till uppgraderingen. När det gäller ägare av mobiler från HTC, har vi fått lite mer klarhet om vilka mobiler som kommer att få den och vilka som inte kommer att få vara med i Pie-partyt.

Via ett inlägg på det officiella HTC-kontot, har företaget bekräftat att HTC U12 Plus, HTC U11 Plus, HTC U11 och HTC U11 Life kommer att få programvaruuppdateringen. De är i princip företagets bästa och senaste mobiler från året och fjolåret.

Något som är mindre klart är exakt när Pie-uppgraderingen kommer att dyka upp. HTC har sagt att tidsramar kommer att meddelas inom kort, så det enda vi kan göra just nu är att vänta tålmodigt och hoppas på att ingenjörerna på HTC får uppgraderingen redo så snart som möjligt.

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska)

Kan dröja länge

Det är såklart ingenting nytt att det ofta dröjer länge för Google att få ut nya versioner av Android till de flesta mobiler. Android 9 Pie har redan släppts till Pixel-mobiler och Essential Phone, men alla andra enheter väntar fortfarande på uppgraderingen.

Samsung svarade på nyheten om Pie-uppgraderingen genom att meddela att 12 av deras enheter står i kö för att få Android 8 Oreo (Pies föregångare), någon gång under de kommande sex månaderna. Ingen brådska, Samsung. Det är inte särskilt konstigt att Google väljer att uppdatera några av sina applikationer och några andra kärnfunktioner i Google Play Service, oberoende av de stora Android-uppdateringarna.

Nu har i alla fall ägare av mobiler från HTC fått någon form av bekräftelse på att deras enheter kommer att få Pie-uppgraderingen. Under tiden är allas uppmärksamhet riktad mot Googles håll, för årets sista stora lanseringar av toppmodeller från Android, som förväntas dyka upp någon gång i början av oktober.

Via Android Police