Googles Wear OS-uppdatering "H" förbättrar smartklockans batterilivslängd

Det var i september som Google rullade ut en systemuppdatering för Wear OS, som lade till ett stilrenare gränssnitt, stöd för Google Assistant och en uppdaterad Google Fit-applikation. Den uppdateringen, som mestadels var kosmetisk, gjorde smartklockor från Google till ett rent nöje att använda - men teknikjätten är inte klar än.

Google har nämligen precis meddelat att de kommer att rulla ut ytterligare en uppdatering, som fått det enkla namnet "H". Den kommer till Wear OS under de kommande månaderna och kommer att förändra fyra grundläggande delar av operativsystemet.

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska)

Tungt fokus på batterilivslängd

Den huvudsakliga förändringen är i form av en förbättring på smartklockans batterilivslängd. Google har gjort om batterisparläget, så att skärmen enbart ska visa upp den aktuella tiden efter att batteriet faller under 10 procent. Det innebär alltså att det nya batterisparläget kommer att göra om din smartklocka till, tja, en vanlig klocka.

För att ytterligare förlänga batterilivslängden, kommer den nya uppdateringen att förbättra smartklockans rörelsedetektering. Om enheten har varit inaktiv i 30 minuter, kommer den automatiskt att gå in i ett "djupt viloläge" för att spara batteri.

Förenklad process

De andra två förändringarna som systemuppdateringen "H" kommer att introducera har ingenting med batterilivslängden att göra. Den första av dessa förändringar är en Smart App Resume-funktion, som låter dig fortsätta precis där du senast slutade i samtliga applikationer på enheten.

De sista förändringarna har att göra med hur du kan stänga av din enhet. Google har gjort detta enkelt genom att lägga till en enkel process i två steg. Istället för att behöva gå in i smartklockans inställningar och hitta "Power Off"-alternativet, kommer uppdateringen till Wear OS göra det möjligt för användare att stänga av enheten genom att enkelt hålla in strömknappen och trycka på "Power Off" eller "Restart" på skärmen.

Google har sagt att den nya uppdateringen kommer att börja dyka upp på enheter under "de kommande månaderna".