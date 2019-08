Google Pixel 4 kommer att återuppliva en av Samsungs mest värdelösa Galaxy-funktioner

Google måste ha tröttnat på läckor om sin kommande Pixel 4. Företaget har precis själva avslöjat två enorma funktioner som dess flaggskepp kommer att innehålla: gestkontrollen Motion Sense och Face Unlock.

I en tweet och ett blogginlägg beskriver Google de två funktionerna - tillsammans med den nya tekniken som är inbäddad i telefonen som gör dem möjliga.

Look internet, no hands. #Pixel4 Learn more https://t.co/PYY0AFcnyI pic.twitter.com/f9v51VbXWdJuly 29, 2019