Facebooks futuristiska bärbara tankeläsare är ett steg närmare verkligheten

Det började med en enkel fråga: "Så, skulle det kunna vara möjligt att skriva direkt från din hjärna?"

Det var något som Facebooks VD Mark Zuckerburg frågade på scenen under företagets årliga F8-konferens redan 2017. Sedan dess har Facebook finansierat forskning om ett hjärn-datorgränssnitt (BCI) som man skulle kunna använda i AR-wearables, som deras länge ryktade AR-glasögon.

Det ser ut som att tankeläsningsgränssnittet kan vara ett steg närmare verkligheten när Facebook nu släpper den första betydande uppdateringen av projektet, där forskare nu kan "avkoda en liten uppsättning fullständiga, talade ord och fraser från aktivitet i realtid".

Detta genombrott, som publicerades i tidskriften Nature Communications, inträffade via en algoritm som kunde läsa tankarna hos deltagare som drabbades av hjärnskador.

När projektet tillkännagavs första gången 2017 var målet att ”avkoda tyst tal”.

I detta experiment fick forskare vid University of California, San Francisco - med stöd av Facebook Reality Labs - implantera elektroder i hjärnan hos tre epilepsipatienter.

Deltagarna fick frågor som de behövde svara på högt. Detta hjälpte dem att identifiera aktivitet och mönster i delar av hjärnan i samband med att förstå och producera tal i realtid.

Avläsningarna från elektroderna, enligt forskarna, var korrekta i 61 % av fallen, vilket visar att det är möjligt att avkoda tal "i en interaktiv, konversationsmiljö" för att hjälpa människor som lider av hjärntrauma att kommunicera.

Today we’re sharing an update on our work to build a non-invasive wearable device that lets people type just by imagining what they want to say. Our progress shows real potential in how future inputs and interactions with AR glasses could one day look. https://t.co/ilk192GwARJuly 30, 2019