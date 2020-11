Ett nytt rykte påstår att Samsung Galaxy Note 21 kanske inte dyker upp överhuvudtaget

Samsung Galaxy Note 21 kanske aldrig blir av. Detta är enligt ett gäng olika rykten vi har fått höra under den senaste tiden och nu har ytterligare en källa hävdat att det inte finns några tecken på att företaget arbetar med mobilen.

Ända sedan augusti i år, har vi fått höra läckor som föreslår att Samsung överväger sin familj av vikbara enheter som en ersättning för Samsung Galaxy Note-serien.

Den senaste informationen kommer direkt från Ice Universe, som ofta har rätt i sina påståenden om Samsung, som hävdar att det för närvarande inte finns någon information om utvecklingen av Galaxy Note 21.

An unusual clue: There is currently no information on the development of the Note21 series. pic.twitter.com/RBzzwsg8CgNovember 15, 2020