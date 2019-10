Ett mörkt läge för Facebook börjar rulla ut till desktop-användare

Facebook har börjat rulla ut ett nytt gränssnitt för sina desktop-användare, som bjuder på ett valfri mörkt läge utöver den traditionella vita designen. När de loggar in på desktop-sidan, har vissa användare enligt rapporter fått en pop-up där de blivit tillfrågade om de vill testa den nya designen, som tydligen kallas för "Facebook Beta".

Om du är en del av testgruppen och accepterar erbjudandet, kommer du att få chansen att byta till det mörka läget och prova på det. Du kan även växla mellan det ljusa och mörka läget via kontots inställningar. Android Police har samlat ihop ett gäng skärmdumpar som visar dig vad du kan förvänta dig.

Utöver det valfria mörka läget, ska Facebook Beta också bli tydligare och enklare att använda, med större teckensnitt och effektiviserad navigering. Din position i nyhetsflödet kommer dessutom att sparas, om du skrollar genom alla nyheter och sedan klickar in någon annanstans, så du inte förlorar din plats.

Facebook begränsar ofta sina betatester till specifika länder (vanligtvis USA), men testgruppen för det nya gränssnittet verkar inkludera användare från hela världen, så logga in och se om du är en av dem.

