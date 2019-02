Epic Games lägger 100 miljoner dollar i prispotten för Fortnite inom eSport

Vi gissar att alla på Epic Games hade ett förnöjt leende på läpparna, när de meddelade att de kommer pumpa ut 100 miljoner dollar i en rad prispotter till Fortnite eSport evenemang under året.

Om du undrar varför du inte sett så många officiella Fortnite tävlingar ännu, är det för att de inte planerar att sätta igång förrän lite senare under året. Det är inte helt klart hur tävlingarna kommer att se ut ännu, men Epic Games har sagt att de planerar ett lite "annorlunda" tillvägagångssätt för deras tävlingar. De vill "fokusera på glädjen och gemenskapen med att både spela och titta på spelet".

Det kommer att dyka upp mer information om Fortnites upplägg inom eSport under de kommande veckorna, men det kommer utan tvekan finnas intresse för vad som nu är världens mest ekonomiskt attraktiva eSport.

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska)

Fortnites rikedomar

Det är en stor summa pengar för vilken typ av tävling som helst, för att inte tala om att det är dess inledande år. Fortnite fortsätter att slå rekord och detta placerar Battle Royale-spelet i de övre rankerna i eSport-världen vad gäller prispengar.

Enligt de senaste rapporterna är pengar för tillfället långt ifrån ett problem för Epic Games. Trots att Fortnite är gratis att spela, finns det fortfarande köp tillgängliga i spelet i form av kosmetiska föremål. Sensor Tower har beräknat att utvecklaren drar hem en miljon dollar om dagen enbart via den mobila plattformen och drog in runt 126 miljoner dollar på konsol och PC under februari.

Epic Games kommer utan tvekan få en storslagen start i eSport-scenen, tack vare en rad kändisar och streamers som kommer delta i turneringen som äger rum på E3 under juni.