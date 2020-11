ESA (Entertainment Software Association) har officiellt bekräftat att E3 2020 har ställs in.

Det redan gått en del rykten om att gamingexpon inte skulle äga rum i år, men nu har Entertainment Software Association (ESA) gått ut med ett officiellt uttalande och bekräftat att E3 2020 har ställts in på grund av oro över coronaviruset.

"Efter noggranna konsultationer med våra medlemsföretag gällande hälsa och säkerhet för alla i vår bransch - våra fans, våra anställda, våra utställare och E3-partners - har vi tagit det svåra beslutet att ställa in E3 2020, som var planerat att äga rum mellan den 9-11 juni i Los Angeles", sade ESA i sitt uttalande.

"Efter en tilltagande och överväldigande oro över COVID-19-viruset ansåg vi att detta var det bästa sättet att gå vidare under en sådan exempellös global situation. Vi är väldigt besvikna att vi inte kunde gå vidare med evenemanget för våra fans och supportrar. Men vi vet att det är rätt beslut att ta baserat på informationen vi har idag".

Los Angeles, där E3 hålls varje år, har utlyst ett undantagstillstånd till följd av utbrottet av coronaviruset (via LA Times). E3 2020 skulle pågå från den 9 till 11 juni vid Los Angeles Convention Center (E3:s hem sedan 2009). Detta är första gången evenemanget inte kommer att äga rum sedan det drog igång 1995.

Att E3 ställs in kommer inte som någon större överraskning. Ars Technica rapporterade tidigare att evenemanget med största sannolikhet skulle ställas in och skrev att ett "flertal källor bekanta med Entertainment Software Associations (ESA:s) planer har bekräftat för Ars Technica att organisationen, som är ansvarig för den årliga Electronic Entertainment Expo (E3) snart kommer att ställa in det tre dagar långa evenemanget".

Oberoende av detta laddade även utgivaren Devolver Digital (Hotline Miami, Katana Zero) upp ett inlägg på Twitter där de sade att det var dags att avboka resor och boende för evenemanget - något som fick det hela att låta ännu mer troligt.

Utöver det var E3 2020 dessutom drabbat av en rad oenigheter bakom kulisserna, avhopp från stora namn - vi tittar på er, Sony - och en dominoeffekt av andra teknik- och gamingevenemang som ställts in till följd av coronaviruset.

E3 är det största evenemanget i gamingkalendern, där stora namn som Microsoft, Nintendo och ett gäng utvecklare och utgivare tillkännager (och ofta visar upp) sin kommande hårdvara och spel.

Årets evenemang skulle bli större än någonsin. Eftersom både PS5 och Xbox Series X kommer att släppas mot slutet av 2020, förväntade vi oss att få se ett gäng spel för nästa generation tillkännages för de nya spelkonsolerna - samt en närmare titt på Microsofts Xbox Series X. Sony hade dock redan bekräftat att de inte skulle delta på årets E3.

Företag som Microsoft, Nintendo, Warner Bros, Bethesda, Seda och Ubisoft hade bekräftat att de skulle delta på E3 2020.

Vi förväntar oss att enskilda uppdateringar från varje företag kommer att dyka upp under den kommande tiden. Xbox-chefen Phil Spencer har redan bekräftat att Microsoft kommer att hålla sitt egna "digitala Xbox-evenemang" istället för E3. Tid och datum för detta kommer att meddelas under de kommande veckorna.

E3 has always been an important moment for Team Xbox. Given this decision, this year we'll celebrate the next generation of gaming with the @Xbox community and all who love to play via an Xbox digital event. Details on timing and more in the coming weeks https://t.co/xckMKBPf9hMarch 11, 2020