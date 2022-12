Inspelningarna av Dune 2 är klara - har premiär i slutet av nästa år

Inspelningarna av Dune 2 är enligt uppgift klara. Denna nyhet kommer från Paul Atreides själv, alltså filmens stora stjärna Timothée Chalamet. Han laddade upp en bild på sig själv på Instagram i vad som ser ut att vara Jordaniens Wadi Rum-öken, med en bildtext som lyder: "DUNE 2 WRAPPED (with desert dad !!)."

Den efterlängtade uppföljaren till regissören Denis Villeneuves sci-fi-film Dune (Öppnas i ny flik) kommer att släppas den 3 november 2023, vilket tyder på att större delen av nästa år kommer att ägnas åt postproduktionsarbete för skaparen av Blade Runner: 2049. Även om det är möjligt att Chalamets kommentar bara hänvisar till hans eget inspelningsschema.

A post shared by Timothée Chalamet (@tchalamet) (Öppnas i ny flik) A photo posted by on

Den första delen av produktionen av Dune: Part Two drog igång tidigare i år, med inspelningar på platser som Budapest, Abu Dhabi, Jordanien och Italien. För att få veta lite mer om hur Villeneuve gått till väga för de huvudsakliga inspelningarna, kan du kolla in vår artikel om hur Dunes produktionsteam gjorde för att få Arrakis-världen att komma till liv (Öppnas i ny flik) i Dune: Part One, som innehåller insikter från filmens huvudansvarige för visuella effekter, Paul Lambert, samt Patrice Vermette, chef för produktionsdesign och Greig Fraser, chef för inspelning. Alla tre tros ha återvänt för Dune: Part Two.

Förutom Chalamet är skådespelare som återupptar sina roller från den första Dune-filmen Zendaya, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Dave Bautista, Charlotte Rampling, Stellan Skarsgård, Javier Bardem och Stephen McKinley Henderson. Nykomlingar i Frank Herberts sci-fi-universum inkluderar Florence Pugh (Öppnas i ny flik) (Black Widow, Don't Worry Darling), Austin Butler (Öppnas i ny flik) (Elvis), Léa Seydoux (No Time to Die) och Christopher Walken (Öppnas i ny flik) (The Deer Hunter).

Som titeln antyder kommer Dune: Part Two att fortsätta direkt efter det abrupta slutet på Dune: Part One (Öppnas i ny flik), där Chalamets prins, Paul Atreides, slå sig samman med Fremen efter att ha överlevt Harkonnen-attacken på sin familj.

Greig Fraser, Jason Momoa och Denis Villeneuve på inspelningen av Dune. (Image credit: Jason Momoa / YouTube)

Enligt Warner Bros officiella sammanfattning av handlingen, kommer Villeneuves uppföljare att "utforska Paul Atreides mytiska resa när han förenas med Chani och Fremen medan han är på en hämdlysten krigsväg mot konspiratörerna som förstörde hans familj. Han ställs inför ett val mellan hans livs kärlek och ödet för det kända universum, och beger sig ut för att förhindra en fruktansvärd framtid som bara han kan förutse."

Pugh, Butler, Seydoux och Walken kommer att spela som prinsessan Irulan Corrino, skurken Feyd-Rautha, Bene Gesserit respektive kejsar Shaddam IV – fyra karaktärer som inte dyker upp förrän under andra halvan av Herberts roman.

Warner Bros. satsar stort på Villeneuves Arrakeen-vision. Ytterligare en titel som förväntas anlända strax efter Dune: Part Two är Dune: The Sisterhood, som blir en HBO Max (Öppnas i ny flik)-exklusiv spin-off-serie som kommer att bli en prequel till den första Dune-filmen. Dune: Awakening (Öppnas i ny flik) – ett stort MMO-spel som utspelar sig i Herberts Dune-universum – är också på gång, även om lanseringsdatumet för det fortfarande är oklart.

Hur som helst, Dunes ännu mer stjärnspäckade uppföljare rankas bland de mest efterlängtade nya filmerna (Öppnas i ny flik) för 2023, och vi är minst sagt ivriga över att få återvända till Arrakis ökenslätter för mer episk sci-fi-action.