Du behöver aldrig ladda dessa nya trådlösa öronproppar – åtminstone inte med kablar

Den svenska audiotillverkaren Urbanista har presenterat ett par nya äkta trådlösa öronproppar med ett laddningsfodral som enbart kan drivas med hjälp av solenergi.

Efter lanseringen av Urbanista Los Angeles (opens in new tab) over-ear-hörlurarna förra året, har varumärket tillämpat en liknande designfilosofi på sina helt nya trådlösa öronproppar Phoenix, som lovar att eliminera behovet av restriktiva sladdar och laddningskablar tack vare ett fodral som kontinuerligt laddas när den kommer i kontakt med alla former av utomhus- eller inomhusljus.

Med tanke på hur effektiv Los Angeles-hörlurarnas laddningsteknik visade sig vara vid våra tester, är vi mindre skeptiska till Phoenixs anspråk på att vara världens första soldrivna äkta trådlösa öronproppar (opens in new tab) än vad vi kanske hade varit i vanliga fall. Det är dock värt att påpeka att behovet av att utsätta sitt fodral för solljus (det vill säga den del som normalt sett stannar kvar i fickan) är en stor nackdel jämfört med Los Angeles-hörlurarna, där pannbandet rymmer alla de viktiga solpanelerna.

De nya öronpropparna har dessutom andra godbitar att bjuda på. Phoenix har hybridmikrofoner med aktiv brusreducering och brusreducering som filtrerar bort omgivningsljud – inklusive ett transparensläge som liknar Apples AirPods Pro (opens in new tab) – samtidigt som de också har en speltid på åtta timmar och en total batterireserv på 32 timmar (som båda är bra siffror på dagens marknad).

De har också en smart automatisk avstängningsfunktion, samt pekkontroller, röstassistent-stöd, IPX4-svettålighet och USB-typ-C-laddning (om det exempelvis inte finns tillräckligt med solljus under vinterhalvåret).

Urbanista Phoenix laddar med hjälp av solljus. (Image credit: Urbanista )

När det gäller design finns Phoenix i två färger: Midnight Black (svart) och Desert Rose (rosa). Och även om de inte är de mest uppfinningsrika öronsnäckorna, känns deras AirPods-liknande form och anpassade silikondelar väldigt moderna.

Urbanistas nya äkta trådlösa öronproppar kommer att säljas för 149 dollar, vilket placerar dem i mellanklassen i nivå med Beat Studio Buds (opens in new tab) - men deras säljpunkt som världens första soldrivna äkta trådlösa öronproppar kan ge dem fördelen gentemot konkurrenterna. Det svenska priset för Urbanista Phoenix har tyvärr inte tillkännagivits ännu.

Vi kommer att testa Urbanista Phoenix så snart de blir tillgängliga och göra en ordentlig bedömning av deras värde då. När det blir, är dock oklart. Det har ännu inte kommit något officiellt besked om när de nya öronpropparna faktiskt kommer ut på marknaden, men Urbanista har öppnat en registreringssida på sin hemsida (opens in new tab) om du vill få besked om alla nyheter kring dem.

Om du vill ha mer Urbanista-läsning, kan du kolla in våra recensioner av over-ear-hörlurarna Urbanista Miami (opens in new tab) och de äkta trådlösa öronpropparna Urbanista Stockholm (opens in new tab).