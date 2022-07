Din Galaxy S23 kan få ett Snapdragon-chip oavsett var du bor - och det är bra

Vi har fått höra rapporter (opens in new tab) ett tag om att Samsung kan komma att använda Snapdragon-chipset (förmodligen Snapdragon 8 Gen 2) globalt i Samsung Galaxy S23 (opens in new tab)-serien. Detta var bara rykten tidigare, men nu har Qualcomm, som tillverkar Snapdragon-chipset, också föreslagit att det kommer att bli fallet.

I sin resultatrapport för det tredje kvartalet 2022 (som går att hittas på Fool.com (opens in new tab)) skrev Qualcomm att Snapdragon kommer att driva deras Galaxy-produktserie och deras Galaxy-flaggskeppsprodukter. De skrev även att de stod för 75% för Galaxy S22 (opens in new tab) innan det nya avtalet, men att man bör räkna med mer för Galaxy S23 och senare. Det ska tydligen handla om ett flerårigt avtal som kommer innebära att Qualcomm driver Samsungs enheter på en global nivå. Detta kommer direkt från Cristiano Amon, Qualcomms VD och koncernchef.

Det faktum att han nämnde att företaget kommer att driva Samsungs enheter globalt antyder mer eller mindre varje flaggskepp från Samsung kommer att använda ett Snapdragon-chipset.

Amon går inte riktigt så långt som att säga att 100% av Samsungs enheter kommer att använda Qualcomm-chipset. För det första tycks han bara syfta på premiummobiler, så lågprismobiler kanske fortfarande kommer att använda Exynos- eller MediaTek-chip. Även med Galaxy S23-serien är det möjligt att vissa regioner kommer att få Exynos-chip, men förmodligen mycket färre än Galaxy S22.

Ett bra beslut

Denna övergång till Snapdragon kan bara vara en bra sak, eftersom vissa regioner för närvarande får Samsungs egna Exynos-chipset i företagets flaggskeppsmobiler och dessa fungerar vanligtvis inte lika bra som Snapdragon-versionerna.

Det betyder att Samsung Galaxy S22 exempelvis är en bättre mobil i USA (där den är utrustad med ett Snapdragon 8 Gen 1-chip) än den är i Sverige (där den har ett Exynos 2200-chip). Trots det ger Samsungs inte svenska köpare någon rabatt.

Det krånglar också till det för recensioner, eftersom publikationer ofta bara testar en modell, så deras recension kanske inte är helt representativ för den andra. Detsamma gäller för recensioner och intryck från köpare, speciellt då läsarna kanske inte alltid är medvetna om att mobilen de planerar att köpa kanske inte stämmer helt överens med vad de har läst.

Det är en rörig situation och även om Exynos-chippen var bättre, skulle det faktum att du på sätt och vis får en annan mobil i olika regioner förbli ett problem.

Så Snapdragon-chip i samtliga mobiler hade verkligen varit en bra idé, även om det återstår att se hur länge denna förändring kommer att hålla i sig. Qualcomm har förlängt sitt samarbete med Samsung i 7 år, fram till 2030, men med tanke på att vi fått höra rapporter om att Samsung håller på med ett skräddarsytt chipset (opens in new tab) designat specifikt för Galaxy-enheter, kan det hända att olika chipset kommer tillbaka tidigare än så.