Diablo 3 kommer att släppas till Nintendo Switch senare i år

Även om det inte var meningen att nyheten skulle bli officiell ännu, har en tidigt publicerad Forbes-artikel bekräftat att Diablo 3 kommer att dyka upp på Nintendo Switch innan årets slut.

Årets Diablo-utgåva till Nintendos senaste konsol kommer att heta Diablo 3 Eternal Collection och kommer att erbjuda hela grundspelet med alla de senaste uppdateringarna, tillsammans med expansionspaketen Reaper of Souls och Rise of the Necromancer.

Som ett speciellt erbjudande för Switch-spelare, kommer du kunna utrusta dig själv med Ganandorfs rustning från den populära Nintendo-franchisen Legend of Zelda. Företaget har erbjudit liknande bonusar tidigare, till spel som Mario Kart 8 Deluxe och Skyrim på Switch.

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska)

Läs hela vår recension av Nintendo Switch

En barbarian med Ganondorfs rustning [med tillstånd av Reddit-användaren Riomegon] (Image: © Reddit user Riomegon)

Switch-versionen av Diablo 3 kommer tillåta upp till fyra spelare att spela tillsammans lokalt, antingen på samma konsol eller med fyra separata konsoler via en trådlös anslutning (internet krävs inte).

Du kommer dessutom att kunna spela tillsammans med dina vänner via Nintendos onlinetjänster när de lanseras i september.