Det mest efterlängtade läget för Call of Duty: Mobile har just släppts – så här spelar du det

Uppdatering: inte alla här på TechRadar-kontoret har lyckats få tillgång till zombie-läget i Call of Duty: Mobile, trots att den planerade tiden för släppet av matchen har passerat. Det kan bero på att lanseringen är förskjuten, eller kanske att den har försenats - hur som helst, vi kommer att meddela dig när läget äntligen blir tillgängligt.

När Call of Duty: Mobile kom ut i oktober 2019 var multiplayer- och Battle Royale-lägena tillgängliga, men menyikonen för zombies var grå. Men det förväntade läget är nu tillgängligt att ladda ner och spela.

Låset som låser upp Call of Duty: Mobile Zombies-läget kom ut nu i morse den 22 november, så du kan ladda ner det just nu.

Zombies är ett av de mest populära lägena i Call of Duty-spelen efter att det debuterade i World at War 2008 och sedan dykt upp i de flesta Treyarch-spel efter det. Eftersom Call of Duty: Mobile i huvudsak är en "best of" över tidigare Call of Duty-spel, är det vettigt att Zombies-läget hittar till smarttelefonen.

Call of Duty: Zombies är inte helt och hållet en nyhet för telefoner, efter att ett spin-off-spel baserat på zombies-läget från Call of Duty: Black Ops och World at War kom ut 2011. Detta spel ser dock häpnadsväckande föråldrat ut på moderna smartphones, så det nya mobilläget låter dig bekämpa zombies i högre kvalitet och med alla kartor och vapen från nyare Call of Duty-spel.

Hur laddar jag ned zombies-läget till Call of Duty: Mobile?

Om du redan spelar Call of Duty: Mobile, bör patchen för Zombies-läget laddas ned automatiskt, om du har Wi-Fi-anslutning och tillräckligt med lagringsutrymme på din telefon.

Ibland kan uppdateringar misslyckas med att installeras av olika skäl, så om läget fortfarande inte är tillgängligt på din enhet, gå till App Store eller Play Store för iOS- respektive Android-användare, och när du går till spelets hemsida, du bör du uppmanas att uppdatera spelet.

För de som inte redan spelar spelet, kan du enkelt hitta det i App Store eller Play Store, men kom ihåg att det är ett ganska stort spel, så nedladdningen kan ta ett tag.

Om du aldrig har spelat Call of Duty: Zombies tidigare tar dess olika regler och tricks lite tid att vänja sig vid, särskilt eftersom det inte finns någon självstudiegudie. Men efter några rundor, särskilt online, lär du dig snabbt.