Det bör inte bli några problem med att få tag på en iPhone 14

Det har varit många problem och osäkerheter på teknikmarknaden under en längre period, därför känns det betryggande att vi (förmodligen) kan känna oss säkra när den nya iPhone 14 när den lanseras mot slutet av året. En ny rapport tyder nämligen på att Apple kommer att tillverka gott om iPhone 14 (opens in new tab)-enheter.

Det är enligt Bloomberg (opens in new tab) som Apple har gjort en beställning på minst 90 miljoner enhet av sitt flaggskepp för 2022, vilket är i linje med tidigare år. Med andra ord saktar företaget inte ned när det kommer till iPhone-produktion.

Under hela året har det förekommit spekulationer (opens in new tab) om att den pågående pandemin kan innebära att iPhone 14-modellerna skulle bli en bristvara på grund av nedstängningar och andra följdeffekter – men det verkar inte längre vara fallet.

Tonvis av iPhones

Enligt Bloombergs källor är Apple övertygade om att köpkraften hos sina fans och populariteten hos iPhone gentemot dess konkurrenter kommer att vara tillräckligt för att hålla efterfrågan hög – därav ordern på tiotals miljoner mobiler.

Totalt, med iPhone 13 (opens in new tab) och iPhone SE 2022 (opens in new tab) inkluderade, är företaget tydligen på gång att tillverka 220 miljoner iPhones under loppet av detta år. Det är mer eller mindre i linje med fjolårets produktion.

Förutsatt att det inte dyker upp några hinder längs vägen bör vi få se fyra nya iPhone 14-modeller dyka upp någon gång i september i år. Redan i februari fick vi en rapport om att produktionen på mobilen redan var igång (opens in new tab).

Kommer iPhone 14 att erbjuda tillräckligt?

Efterfrågan på iPhone har varit stark även under turbulenta ekonomiska tider, till och med när nya modeller av mobilen inte har erbjudit särskilt mycket som är annorlunda jämfört med modellerna som de har ersatt.

Tidiga tecken tyder på att iPhone 14 kommer att bli ytterligare en stegvis uppgradering, även om det kommer att dyka upp en ny modell: den större iPhone 14 Max (opens in new tab) förväntas ersätta iPhone 13 mini (opens in new tab), då försäljningen av den mer kompakta mobilen inte har varit lika stark som de övriga modellerna.

Vi har också fått höra rykten om att Pro-modellerna skulle kunna ta några kliv uppåt den här gången, men det finns en god chans att flärpen (opens in new tab) blir kvar i åtminstone en till generation. iPhone 14 kommer också att ha portar, trots att designen har gått allt mer mot en portlös design (opens in new tab).

Mer än en källa har också sagt att icke-Pro-modellerna i iPhone 14-serien kommer att hålla sig till samma A15 Bionic-processor (opens in new tab) som används inuti iPhone 13-mobilerna – så förvänta dig inte någon enorm uppgradering på prestandafronten den här gången heller.