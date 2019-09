Death Stranding: Lanseringsdatum, trailers och nyheter

Efter att ha varit under utveckling i flera år, vet vi äntligen när Hideo Kojimas kommande titel Death Stranding kommer släppas och vi har även fått veta lite mer om vad vi kan vänta oss av spelet… typ.



Den 29 maj släppte Kojima Productions en helt ny lång trailer för Death Stranding som, i all ärlighet, fortfarande var ganska förvirrande. Norman Reedus, återkomsten av burk-bebisen, Mads Mikkelsen som leder en odöd soldatarmé och demoner? En helt vanlig dag i Death Stranding verkar det som.

Trailern avslöjade dock något väldigt viktigt: att Death Stranding kommer släppas den 8 november 2019.

Medan fans världen över dissekerar den senaste trailern för att försöka få ihop de olika pusselbitarna, kan du låta den här artikeln guida dig genom allt vi vet hittills om Death Stranding.

Uppdatering: Hideo Kojima dök upp på scenen vid Gamescom 2019: Opening Night Live för att visa två nya trailers som visar mer om handlingen i spelet. Bägge avslöjade mycket om vad in i hela friden de här bebisarna håller på med, tillsammans med en trailer som visade mer om hur spelet spelas. Titta på bägge nedan.

Snabba fakta

Vad är det? I all ärlighet, vem vet? Den första titeln från Hideo Kojimas nya studio Kojima Productions

När kan jag spela det? 8 november 2019

8 november 2019 Vad kan jag spela det på? Sony PS4 (kanske senare PC)

Death Stranding trailers och skärmdumpar

Trailers för Death Stranding blir alltmer förståeliga och de två senaste som släpptes den 19 augusti på Gamescom 2019 fokuserade på de mystiska spädbarnen.

En ny karaktär avslöjades: En moder med ett dödfött spädbarn, vars själ existerar i en spegelvärld - de dödas värld. Under tiden har vissa karaktärer i den här världen lyckats manipulera och navigera spegelvärlden med dödfödda spädbarn kopplade genom olika dimensioner och mödrar… tror vi.

Det är galna grejer som närmar sig det förbjudna, dessutom är Guillermo Del Toro med!

Till slut visade Kojima upp lite Death Stranding gameplay, genom en trailer som visade en karaktär interagera med en annan karaktär som var modellerad efter speljournalisten Geoff Keighley (som faktiskt är med i spelet nu!). Sedan föll han av en klippa och landade på bebisen som vilade i sin artificiella livmoder på karaktärens bröst … klarade de sig? Vi har ingen aning.

Innan Gamescom gav Kojima oss en två minuter lång titt på en helt ny karaktär: Heartman. Den här karaktären, som spelas av danska filmskaparen Nicolas Winding Refn får ett hjärtstopp var 21:a minut. Varje gång hans hjärta stannar dör han i 3 minuter och går in i de dödas värld innan han blir återupplivad av en defibrilator som är fastspänd på hans bröst och återvänder till de levandes värld.

Den Death Stranding-trailer som avslöjade mest kom ut den 29 maj. Där utannonserades spelets lanseringsdatum och trailern försökte även förtydliga spelets handling.

Kolla på den nedan:

I den trailer som visades på Tokyo Game Show 2018 avslöjades det att röstskådespelarveteranen Troy Baker också ska vara med i spelet, där han ska spela den mystiska skurken The Man in the Golden Mask.

#TGS2018 Troy Baker's character introduced! pic.twitter.com/IT74ZU7dY3September 23, 2018

På E3 2018 visades det också upp lite Gameplay, som mest gjorde oss förvirrade.

Innan E3 2018 visades Death Stranding upp på Game Awards 2017 i en nästan 8 minuter lång trailer. Trots längden svarade den tyvärr inte på många av de frågor vi har om spelet (vi har förvisso väldigt många frågor).

Kolla på den nedan:

Den trailer som användes för att först avtäcka spelet på E3 2016 må ha varit 3 minuter lång, men den avslöjade inte särskilt mycket om spelet förutom att stjärnan från Walking Dead Norman Reedus var med.

En andra, ännu längre trailer i 4K visades i slutet av Game Awards 2016. Den här trailern visade upp Mads Mikkelsen och Guillermo Del Toro, även om vi fortfarande inte förstod vad spelet faktiskt skulle handla om (faktiskt var vi mer förvirrade än någonsin). Trailern lyckades dock med att höja förväntningarna på spelet rejält.

Death Stranding lanseringsdatum

Den senaste trailern för Death Stranding avslöjar att spelet ska släppas den 8 november 2019.

Death Stranding finns att förbeställa på Playstation Store. Standard-versionen kostar 699 kronor medan deluxe-versionen kostar 799 kronor.

Vad vet vi hittills om Death Stranding?

Inte längre listat som exklusivt till Playstation 4

All text om att Death Stranding skulle vara exklusivt till PS4 har tagits bort från alla officiella Playstation-sidor (via Resetera). Tidigare hade vi hört rykten om att Death Stranding endast skulle vara en tidsbestämd exklusivitet, men nu verkar det mer troligt än någonsin att spelet kommer till PC förr eller senare.

Gamescom 2019

Geoff Keighley har utannonserat att Hideo Kojima kommer dyka upp under hans Opening Night Live Gamescom Pre-show för att ”visa upp en ny exklusiv trailer för Death Stranding”.

Kolla tweeten nedan:

Exited to announce @HIDEO_KOJIMA_EN will be live in Cologne during @gamescom Opening Night Live on Monday, August 19 to premiere a exclusive new look at DEATH STRANDING. ONL will stream around the world across all major platforms! pic.twitter.com/HYD9UZXS1JAugust 6, 2019

Förhoppningsvis kommer de nya bilderna förklara lite mer om Death Strandings spelmekanik och vad vi kan förvänta oss när det gäller narrativ.

Det här är dock Hideo Kojima vi pratar om, så vi bör inte förvänta oss något allt för tydligt.

Enligt ett nytt rykte kommer Death Stranding bara ha en tidsbegränsad PS4-exklusivitet innan det sedan släpps till PC. Ha i åtanke att det är bara ett rykte och inget mer i nuläget. Vi vill dock påpeka att källan, en italiensk journalist som heter Antonio Fucito, tidigare fick rätt när han läckte spelets lanseringsdatum (innan det faktiskt officiellt bekräftades vara 8 november).



I en Livestream sa Fucito att Death Stranding endast skulle vara exklusivt till Playstation 4 under en bestämd period innan det släpps till PC (men inte Xbox). Gällande längden på exklusivitetsperioden la han till att ”jag vet inte om det kommer vara exklusivt i 6 eller 12 månader.”

Vi kan alltså potentiellt få se en PC-lansering i maj 2020 eller november 2020. Så klart är det här bara gissningar och vi behöver fortfarande ha viss skepticism om huruvida spelet kommer till PC alls.

Reeves var nästan med i Death Stranding

Under en panel på San Diegos Comic-Con avslöjade Hideo Kojima att Reeves ursprungligen rekommenderades för spelets huvudroll, men att Kojima valde att köra på Mads Mikkelsen istället.

”Jag blev ursprungligen rekommenderad Keanu Reeves, men jag ville ha Mads”, förklarade Kojima under panelen, enligt Twitter-användare Kalai Chik(länk).

Kolla tweeten nedan:

Hideo: “I originally was recommended Keanu Reeves but I wanted Madds.” #DeathStranding #hideokojima pic.twitter.com/KY442aQsIxJuly 21, 2019

Lanseringsdatum avslöjat i en trailer

Enligt den senaste trailern av Death Stranding kommer spelet släppas den 8 november 2019. Trailern är som vanligt ganska konstig och inkluderar scener som när Norman Reedus karaktär Sam korsar stora öppna fält på en motorcykel, Mads Mikkelsen leder en armé av odöda soldater - och så klart fler bebisar i burkar.

Kojima har sagt att spelets tema handlar om ”Connection”

Efter att den nya trailern för Death Stranding visats tweetade Kojima en bild som visar vad han tycker att spelets centrala teman är.



Kolla in tweetet nedan:

Death Stranding kan nu förbeställas

Death Stranding har nu blivit möjligt att förbeställa på PS Store och bonusinnehåll för de som förbeställer har avslöjats.



Kolla in allt bonusinnehåll nedan:

Tribeca Film Festival

Vi lärde oss lite nya detaljer på Tribeca Film Festival, som var värd för en paneldiskussion med Hideo Kojima och Normal Reedus. Mycket av diskussionen centrerades kring hur djupt Reedus kommit i utvecklandet, där hela hans ansikte och kropp (tatueringar och allt) har skannats in i spelet.

”I Death Stranding försöker jag lägga in varje aspekt [av Norman]”, sa Kojima genom sin tolk, ”och ni kommer få se hans… allt i spelet”, avslutade han suggestivt och fick hela publiken att brista ut i skratt. Han sa också att vid slutet av spelet kommer du

”älska Norman”.

Icke-delat narrativ

Kojima sa också att det kommer finnas några smärtsamma val i spelet, men följde sedan upp med att säga att spelaren inte på något större sätt kommer kunna påverka spelets handling genom sina val. Det låter som olika Cutscenes eller dialogval, utan att det påverkar spelets handling.

Online-funktioner

Ett av de största avslöjanden på Tribeca var det återkommande pratet om online-funktioner, även om Kojima undvek att tala direkt om hur det skulle kunna se ut i spelet. ”Du ansluter spelet och alla spelar tillsammans” Kanske ett sätt att kommunicera eller lämna lappar åt andra spelare, likt Dark Souls?

Troy Baker är en skurk

Röstskådespelarveteranen Troy Baker (som spelar Joel i The Last of Us-serien) är med i Death Stranding som den gåtfulle antagonisten The Man in the Golden Mask. Baker introducerades i en kort trailer som visades under Tokyo Game Show, där hans maskerade karaktär kallar fram en svart tjära-liknande demon som ger sig på Norman Reedus karaktär.

E3 2018

E3 gav oss en helt ny trailer, få svar och ännu fler frågor. Beskrivningen för trailern gav oss kanske mer svar än själva trailern gjorde: spelet handlar om Sam ”Porter” Bridges, ett bud som måste resa över en enorm värld så att han kan återförena den trasiga världen ett steg i staget. Vi fick också se två nya berömda ansikten som ska vara med i spelet: Léa Seydoux och Lindsay Wagner.

Något vågat

I 2015 började Kojima ge små ledtrådar om hans spels ton och stjärnfyllda ensemble i en intervju med IGN. Enligt Kojima kommer hans första titel med Sony var ”aningen mer vågad”, då han å ena sidan vill ”skapa något som folk förväntar sig” men å andra sidan också ”komma med något nytt som folk inte har sett förut.”

Vi vet att Kojima planerar något helt nytt med spelets mekanik, i synnerhet runt idén om att dö och något som involverar bebisen som har dykt upp i varje trailer. Kojima sa i intervjun att dödsmekaniken i Death Stranding har inspirerats av en japansk kort historia.

I historian sägs det att det första verktyget människan skapar är en pinne för skydd, men att det andra verktyget människan skapar var ett rep för att hålla saker nära och säkert. ”De flesta av dina verktyg i actionspel är pinnar”, förklarade Kojima, ”Du slår eller skjuter eller sparkar. Kommunikationen är alltid genom dessa ”pinnar.” I [Death Stranding] vill jag att spelare kopplas ihop inte genom pinnar, utan genom vad som är motsvarigheten till rep… men så klart kommer du kunna använda pinnar också.”

Tyvärr har vi inte sett något från spelet som skulle ge oss en insikt i hur historien om repet tar form i spelet.

Ett mysterium för dess utvecklare

Vid en Q and A-session vid E3 Coliseum i 2017 sa Kojima själv att hans team inte riktigt förstod spelet: ”Jag började förklara för ett år sedan vad det var jag ville skapa. Ingen förstod det!”

Innan det erkände spelets stjärna Mads Mikkelsen att han blev förvirrad när Kojima försökte förklara spelets handling för honom.

Sporadiska detaljer

Även om Kojima ofta slingrat sig när det gäller detaljer kring Death Stranding, har han ändå gett några små ledtrådar om vad vi kan förvänta oss gällande spelets ton och olika spellägen.



Vi vet att spelet kommer köras på spelmotorn Decima, som skapades av utvecklarna bakom Horizon: Zero Dawn, Guerilla Games. Kojima berömde spelmotorn under PSX 2016 och sa att det var en utmärkt motor för att skapa spel i öppna världar, något som Horizon: Zero Dawns mottagande skvallrar om.



Även om dess ofta obehagliga trailers tyder på annat menar Kojima ändå att Death Stranding inte kommer bli så mörkt som vissa fans väntar sig. Det är definitivt inte ett skräckspel sa han till Glixel och att det kommer ha roliga stunder, vilket inte är förvånande med tanke på den övergripande tonen i Metal Gear-serien.

En imponerande ensemble

Vi visste redan att Death Stranding hade några stora namn som Norman Reedus och Mads Mikkelsen. Nu vet vi också att det även inkluderar författaren och skådespelaren Emily O’Brien, samt röstskådespelaren Troy Baker.



O’Brien la upp en bild på Instagram som visar henne bredvid Baker och Reedus med en text som säger ”glad att få arbeta med dessa två fina herrar på [Hideo Kojimas] nya projekt Death Stranding.”



Medan Baker är välkänd för huvudroller i spel som The Last of Us och Bioshock Infinite, har O’Brien haft roller i både TV och spel, där hon var med i Telltales Guardian of the Galaxy and Batman: The Enemy Withing, samt TV-serien Rock in a Hard Place.

Spelare kommer inte dö

I en intervju med IGN var Hideo Kojima lite mer öppen med detaljer än han brukar vara. De konstiga undervattenssekvenserna från trailern som visades på Game Awards 2017 till exempel? Det är tydligen en sorts skärseld dit spelare tar sig och kan utforska fritt när de dör i spelet, även om Kojima betonar att ”döden aldrig betyder att du dras ut ur spelet.”

Tydligen utforskar spelet teman om liv och död och det är därför Kojima vill utforska traditionella dödsmekaniker i spel och låta spelare veta att det inte är slut när du dör i spelet.

Han förklarar vidare att i den här undervattenssekvensen är du ”varken död eller levande. Det är motsvarigheten till skärmen som frågar om du vill fortsätta tillsammans med siffror som räknar ner från tio till noll.” När spelare bestämt sig att de är redo att återvända till spelets värld kommer de inte återvända till en plats innan de dog. Istället bekräftar spelet spelares död och att komma tillbaka är mer som reinkarnation än en Respawn.

Det finns ett konstigt tids-regn

I trailern under 2017:s Game Awards märkte fans att det fanns ett konstigt sorts regn som hade en effekt på tiden. Det fick plantor att gro och vissna och människokroppar att åldras och degenereras när det nuddar dem. Regnet kallas tydligen Timefall och spelar en stor roll i spelets handling.

Vad är det med alla bebisar?

Vi har sett rejält konstiga återkommande bilder av bebisar i trailers för Death Stranding. Det inkluderar Roman Reedus som håller en bebis i sin famn medan han står naken på en strand samtidigt som han har en bebis som lever inuti hans hals. I en intervju med IGN sa Kojima att bebisen tydligen är samma bebis och att det är en del av spelets mekanik samt övergripande handling. Vi antar att det är relaterat till idén av att aldrig riktigt dö, men Kojima bekräftade inte det.

Vad kan allt det här betyda?

Även om spelets trailers inte säger så mycket om hur vi tillslut kommer spela Death Stranding, så avslöjar de ändå några viktiga tematiska element.

Citat från 1700-tals poeten William Blake, upprepade bilder av förstörda dockor, samt vad som ser ut som olja (men som mycket väl kan vara bläck) och döda havsväsen ger tecken om att Kojima kommer utforska det besvärliga förhållandet mellan människan och den naturliga världen, samt den påverkan det har på oss och framtida generationer.

Massvis med döda krabbor samt stridsvagnar med definitivt levande tentakler som kommer ut, tyder för oss på att det är en postapokalyptisk värld som tagits över av robot-havsvarelser, vilket definitivt vore intressant. Kojima har trots allt ett nära samarbete med Guerilla Games, vars Horizon: Zero Dawn fokuserade på robotdinosaurier.

Det finns också en intressant mix av futuristisk teknologi och element från det förflutna i spelets olika trailers.

I den andra trailern bär dock Mads Mikkelsen en modern arméuniform och verkar använda någon sorts kabel, de odöda soldaterna runt honom bär uniformer från andra världskriget och spelets värld som syns utanför tunneln han är i är nästan säkert från andra världskrigets tidsperiod.

Huruvida den här blandningen av framtiden och det förflutna kommer utmynna i tidsresor eller alternativa science fiction-universum vet vi inte.

Vad vi kan säga är att i egenskap av en Kojima-titel finns det många mysterier och gott som symbolism och fans på internet sliter igenom det lilla material som finns för att försöka ta reda på mer om spelet.

Vi fortsätter uppdatera den här artikeln allteftersom mer solid information blir tillgänglig.