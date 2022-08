De nya iPhone 14 Pro-modellerna kanske inte får mer lagring trots allt

Fyra nya iPhone 14 (opens in new tab)-modeller förväntas presenteras i mitten av september, men det finns fortfarande många frågor kring vilken typ av uppgraderingar vi kommer att få se. En nyckelspecifikation som inte ser ut att uppgraderas i år (trots tidigare rykten som påstod motsatsen) är lagringsutrymme.

Enligt analytikern Jeff Pu från Haitong International (via MacRumors (opens in new tab)) kommer Pro-modellerna av iPhone 14 att följa i samma fotspår som de nuvarande iPhone-modellerna med lagringsalternativ på 128 GB, 256 GB, 512 GB och 1 TB.

Det gick tidigare rykten (opens in new tab) om att Apple skulle öka startkapaciteten för iPhone 14 Pro och iPhone 14 Pro Max och att lagringen till och med skulle sträcka sig till 2 TB. Men baserat på den senaste informationen ser det ut som om de nya mobilerna kommer att hålla sig till samma lagringsalternativ som tidigare år.

Små uppgraderingar

Om du för närvarande funderar på att köpa en iPhone 13 (opens in new tab) eller iPhone 13 mini, är dina alternativ för lagring 128 GB, 256 GB och 512 GB.

Det förväntas att de kommer att vara desamma igen i iPhone 14-motsvarigheterna (även om mini försvinner från sortimentet till förmån för en iPhone 14 Max (opens in new tab)-modell, om vi ska tro på ryktena).

Vi har dessutom fått höra att iPhone 14 och iPhone 14 Max kommer att använda samma A15 Bionic-processor (opens in new tab) som iPhone 13-serien. Så om du hoppas på en stor iPhone-uppgradering i år från Apple, kommer du förmodligen att bli besviken.

Det förväntas dock bli förbättringar när det gäller kamerans prestanda (opens in new tab) – både för selfiekameran och den bakre kameran (opens in new tab) – så det kommer ändå att finnas några skäl att lägga ut pengar på en ny modell. Allt kommer att avslöjas av Apple i september, om de håller sig till sitt vanliga lanseringsschema för iPhone.

Mindre behov för mycket lagring

Det hade varit trevligt att se Apple öka lagringen som är tillgänglig på iPhone-modellerna i år, om så bara för att skilja dem från det som har släppts tidigare. Lagringspriserna fortsätter att falla med tiden – kom ihåg att iPhone X (opens in new tab) från fem år tillbaka bara var tillgänglig med 64 GB eller 256 GB internt lagringsutrymme.

Det är dock också värt att nämna att intern lagring inte är riktigt lika viktigt som det brukade vara: Spotify håller din musiksamling i molnet, Netflix håller din filmsamling i molnet och så vidare. Det finns inte samma behov av att spara filer lokalt.

Dessutom har molnsynkroniseringstjänster som iCloud och Google Drive förbättrats mycket de senaste åren. Att synkronisera foton och videor till molnet är nu enkelt att ställa in och allt hanteras automatiskt i bakgrunden åt dig.

Vi tycker dock fortfarande att det finns skäl att fortsätta att tillverka mobiler med hög kapacitet: exempelvis för alla filmer och program som du vill synkronisera med din enhet, för att ha foton och videor nära till hands och tillgängliga, för att installera stora spel och köa upp massor av poddar och så vidare. Men som det ser ut nu kommer vi förmodligen att bli tuvngna att vänta till nästa år för att eventuellt få se ett lagringsalternativ på 2 TB.