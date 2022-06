Alla iPhone 14-modeller kan få två stora förbättringar av selfiekameran

Selfiekamerorna på mobiler kan ofta kännas lite försummade och iPhone är inget undantag, eftersom Apple inte nämnvärt har uppgraderat selfiekamerorna på sina mobiler sedan iPhone 11 (opens in new tab). Men nu kan en stor uppgradering äntligen vara på väg.

Enligt Ming-Chi Kuo (opens in new tab) - en analytiker med bra meritlista vad gäller Apple-information - planerar Apple att lägga till autofokus till selfiekamerorna i hela iPhone 14 (opens in new tab)-serien.

Det här är faktiskt inte första gången (opens in new tab) han nämner detta, men det faktum att han upprepar det gör det tydligt att han känner sig säker på sin sak. Det är också något som vi fått höra från andra läckor tidigare (opens in new tab), så det verkar troligt.

Det är dock inte den enda uppgraderingen som selfiekameran kan få, eftersom Kuo också hävdar att Apple kommer att använda ett sexelementsobjektiv, vilket är ett steg upp jämfört med fem element på iPhone 13 (opens in new tab)-objektivet.

Detta hänvisar till antalet individuella glasdelar i linsen och även om fler inte nödvändigtvis är bättre, kan det också vara det och skulle troligen vara det i det här fallet - speciellt med tanke på att Kuo beskriver denna förändring som en uppgradering.

Det är alltså troligt att selfiekameran på iPhone 14 och dess syskon kommer att erbjuda avsevärt förbättrad prestanda jämfört med tidigare iPhones om denna information stämmer.

Kuo delade också med sig av information om de leverantörer som Apple anlitat för att tillverka den här nya kameran. Det är väl inte särskilt spännande, men det faktum att Kuo sitter på dessa detaljer får det att låta mer trovärdigt att det han säger om dessa eventuella planerade uppgraderingar faktiskt stämmer.

Autofokus vs fixerat fokus

Enligt Kuo kommer övergången till autofokus att leda till "avsevärt förbättrad selfie- och videoprestanda", så iPhone 14 bör bli en stor förbättring.

Befintliga iPhone-modeller använder selfiekameror med fixerat fokus, vilket innebär att objektivet inte kan justeras, och - utan hjälp av ytterligare programvara - är mängden av en scen som är i fokus konsekvent över alla bilder. Med autofokus kan du dock optimera fokus för den typ av bild du vill ta. Detta möjliggör mer varierande bilder och potentiellt förbättrad skärpa.

Det finns en liten nackdel med autofokus i att den behöver lite tid på sig för att fokusera, medan en lins med fixerat fokus inte behöver det, men för det mesta är autofokus överlägset och mer önskvärt.

Det är dock mindre viktigt på kameror som är vända framåt än på de bakre kamerorna, eftersom du i allmänhet tar samma typer av bilder från samma avstånd med den främre kameran - allra troligast selfies. Dessutom kan mjukvara göra fina förbättringar på eventuella brister i bilderna. Men autofokus är ändå en bra uppgradering och en som vi har väntat på länge.

Via 9to5Mac (opens in new tab)