Bilder har läckt av Motorola One Macro - som ser ut att bli den billigaste Motorola One-mobilen hittills

Motorola One Vision

Vi har hört rykten om att en ny Motorola-mobil är på väg, som kallas för Motorola One Macro, men nu föreslår nyligen läckta renderingar av mobilen att den inte verkar vara en efterföljare till de imponerande Motorola One Vision eller One Action som vi hade hoppats på.

Dessa bilder kommer från den saudiska återförsäljaren Extra, som under en kort stund hade mobilen uppe på sin hemsida. Den togs dock snabbt bort, men inte innan GSMArena hann ta några skärmbilder av den.

Vi har tidigare fått lite information om Motorola One Macro: Det sägs att den kommer att ha relativt svag processorkraft, med låga benchmark-resultat och ha ett chipset i mellanklassen, fast ett relativt bra batteri på 4 000 mAh.

Funktionen som ger One Macro sitt namn är såklart en makrolins, som är en kameralins som används för att kunna ta riktigt bra närbilder. Totalt har mobilen fyra kameralinser, vilket är lika många som används på Motorola One Zoom.

Bortsett från de imponerande funktionerna (kameran och batteriet) och tja... De inte lika imponerande aspekterna (som den svaga prestandan), är det inte helt klart vad Motorola One Macro kommer att bjuda på. Nu föreslår dock dessa renderingar att den kommer att hamna i den billigare delen av Motorola One-serien.

Något annorlunda design

Skärmbilden som GSMArena hann ta. (Image credit: Motorola)

Det ser ut som att Motorola One Macro kommer att få en droppformad flärp för den främre kameran, som faller ned en bit på skärmen. Detta är ofta en lösning som används på lite billigare mobiler, istället för skärmhålen som används på många andra modeller, även i Motorola One-serien.

Du hittar även en fingeravtrycksläsare på baksidan, även om senare Motorola One-mobiler som Zoom haft fingeravtrycksläsare inbyggda i skärmen, något som ses som en mer "premium"-funktion.

Vi kan nog även tycka att kameraplaceringen är något smaklös - istället för att ha samtliga kameror placerade i samma uppsättning, som resten av Motorola One-mobiler (och i princip alla mobiler någonsin), är dessa kameror uppdelade i två. I en av dessa uppsättningar hittar vi huvudlinsen, medan resten är placerade i den nedre uppsättningen. Denna lösning får det att se ut som de extra linserna nästan har klistrats dit efteråt, vilket inte ser särskilt snyggt ut.

Detta är såklart en smaksak, så det kan mycket väl hända att andra tycker om hur kamerauppsättningen ser ut.

Med denna design och funktioner i åtanke, gissar vi på att Motorola One Macro kommer att bli en ganska billig (och därför prisvärd) Motorola-mobil. Vi rekommenderar dock att du tar den här läckan med en nypa salt, då det alltid finns en risk att informationen inte stämmer.

Nu när vi fått en uppfattning om hur designen ser ut och fått höra om några av mobilens specifikationer, antar vi att Motorola One Macro kommer att tillkännages officiellt inom kort. Håll utkik här på TechRadar för fler nyheter kring Motorola och deras kommande mobiler.