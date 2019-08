Battlefield V - recension

Efter den ganska ljumna mottagningen Star Wars: Battlefront 2 fick under hösten 2017, samt den pågående konversationen kring användandet av mikrotransaktioner och loot-lådor i spel som säljs för fullt pris, utgör Battlefield V något av en vändpunkt för serien. FPS i sin traditionella form är helt enkelt inte lika populära som de en gång var. Battle Royale har kommit och ändrat landskapet för spelindustrin, där spel som Fortnite och PUBG skjutit i popularitet på ett sätt otroligt få spel gör. Till och med Call of Duty har tvingats ändra sin uråldriga formel för deras senaste spel Black Ops 4, bara för att hitta någon sorts relevans under 2018.

Resultatet är att Battlefield V ger sig in i leken aningen tudelat. Å ena sidan visar EA:s tillvägagångssätt kring spelinnehåll och tillgång hur otroligt lite utgivaren lärt sig från skandalen kring dess tidigare titlar. Exempelvis får de som är villiga att betala för den signifikant dyrare Premium Edition tillgång till spelet mer än en vecka innan ”vanliga” köpare. Samtidigt var det flera spellägen, som bland annat Battle Royale-läget Firestorm, som kom flera månader efter att spelet släpptes.

Å andra sidan representerar BFV den mest underhållande multiplayer-upplevelsen sedan Bad Company 2 från 2010. Hastigheten och smidigheten i eldstrider och sammandrabbningar av fordon lyfts något enormt av skalan i dess förstörbara miljöer. Serien har än en gång höjt ribban för dess unika version av virtuellt krig. Det är utan tvekan en skymt av var serien är på väg, men eftersom så mycket innehåll inte fanns tillgängligt direkt efter att spelet släpptes, fick ändå BFV en underlig känsla av att vara ofärdigt.

Kampanjen

Till skillnad från Black Ops 4, som skippade sin traditionella enspelarkampanj till förmån för det långt mer populära Blackout-läget, har DICE hållit sig till vad de är bra på och inkluderat en ny uppsättning krigshistorier. I denna 4 kapitel långa antologi färdas vi genom konflikten och spelet gör, för det mesta, ett utmärkt jobb med att lysa en strålkastare på specifika platser i WW2 som inte har utforskats än (vilket är imponerande med tanke på hur många spel som tagit sig an den här konflikten).

Medan det fjärde kapitlet, det tysk-fokuserade The Last Tiger, inte blev tillgängligt förrän i början av december 2018, var de andra tre inkluderade när spelet släpptes. Nordlys, en berättelse om den norska motståndsrörelsen och dess försök att stoppa Tyskland från att utveckla en atombomb är utan tvekan den bästa av kampanjerna. Med fokus på att använda mörker och snö för att dölja dina rörelser samt den underhållande delen med utförsåkning gör att det tar priset. Det påminner om Call of Duty: Modern Warfare 2:s minnesvärda öppningssekvens och visar att DICE har kommit en lång väg sedan de försumbara kampanjerna i BF3 och 4.

Tyvärr är AI:n ganska förutsägbar, men samtidigt är den mestadels aggressiv i sina försök att leta rätt på dig, så förvänta dig ändå en anständig (om än dum) utmaning. Röstskådespeleriet skiftar från innerligt och uppriktigt till töntigt och medelmåttigt, men med kraften i Frostbite tillgänglig är varje del av världen ett visuellt under. Volumetric Lighting och partikeleffekter är, som du säkert väntat dig från ett DICE-spel, utmärkt genom hela spelet.

Kampanjen fungerar som en aptitretare, men det är multiplayer-läget som verkligen kommer få spelare att i längden komma tillbaka om och om igen, och den här gången har utvecklaren gjort några viktiga, om än inte revolutionerande, ändringar till formeln.

Snabbare strider

Medan Battlefield 1 från 2016 blev ett rejält avstamp för serien i och med att det övergav modern tid för skyttegravarna i första världskriget, erbjuder BFV en mer traditionell upplevelse. De långsammare rörelserna i BF1, som introducerades för att reflektera det brutala skyttegravskriget, har fallit åt sidan och du kan nu manövrera mer atletiskt genom slagfältet.

Hastigheten när du sprintar har ökats och du kan till och med sprinta medan du hukar dig för en Gears of War-liknande ”Roadie Run”. Övergångar när du tar dig genom fönster eller över omgivningen har dessutom blivit lite smidigare. Till och med rekylen har dämpats. Resultatet blir att striderna är mycket snabbare och spelare kommer tillbaka nästan omedelbart efter att de dött och platserna de kan komma tillbaka på är nu närmare striderna.

Efter problem med brist på kulor under betan är ammunition nu mycket enklare att hitta, där varje dödad soldat, fiende eller vän, lämnar stora mängder ammunition efter sig. Det finns till och med Attrition Dumps som ger spelare hälsa och extra ammo varje gång de klarar ett uppdrag. Tillsammans skapar alla dessa små ändringar ett storslaget FPS som är fyllt till bredden med sätt spelare kan påverka sin situation.

De åtta kartor som släpptes med spelet är några av de mest varierade kartor vi sett i serien. Förvisso saknar kartorna de ikoniskt dynamiska händelserna (som BF4:s ”Levelutions” och BF1:s ”Behemoths”), men den enorma mängd miljöer du kan förstöra skapar otroligt intensiva strider. Hela byggnader kan jämnas med marken med ett vältajmat skott från en stridsvagn, där huset rasar ned på spelare som har otur nog att vara inne i huset. Väggar kan också sprängas för att skapa tillfällen för bakhåll, vilket påminner oss om de gamla goda dagarna med Bad Company 2:s kreativa C4-renovationer.

Fullskaligt krig

Det finns ett gäng spellägen att ge sig in i över de 8 kartorna spelets släpptes med. Alltifrån det återvändande Conquest-läget med 64 spelare till ett mer avskalat Infantry-läge (där kartan blir mindre och fordonen färre, likt CQC-läget i Battlefield 3). Grand Operations är dock utan konkurrens BFV:s kronjuvel.

Med ännu högre insatser än BF1:s egna Operations-läge är Grans Operations fullskaligt krig i virtuell form. Genom flera spellägen och kartor blir varje uppdrag en narrativt styrd händelse som varar 4 spel-dagar. Hur du presterar under en av dagarna kommer aktivt att påverka hur kriget utvecklar sig under nästa dag, vilket gör att du kan få rejäla bonusar om du lyckas driva tillbaka eller överta motståndarlaget.

Det är BFV i sitt mest sammanhängande och bombastiska jag, där spelare får en känsla av skala och tempo ingen annan Shooter kan matcha under 2018. I ena stunden flyger du med fallskärm bakom fiendens linje för att spränga deras luftvärnskanoner, i nästa försvarar du desperat en halvt bombad katedral där fallande murverk erbjuder skydd och tillfällen för bakhåll. I den sista fasen av Grand Operations krymper kartan och bägge sidor slåss till sista man, vilket ger en försmak av det lysande Firestorm Battle Royale-läget.

Skjutandet kombineras med förmågan att bygga försvar för att förstärka sina positioner i ett aktivt försök från DICE att ta liknande funktioner från Call of Duty: WW2 och expandera dem till en Fortnite-liknande funktion, som är begränsad i hur du kan använda den, men ändå enormt användbar när du desperat försöker överleva en enorm flodvåg av fiendesoldater som forsar nedför en snöig klippsida.

Trots alla dessa förbättringar till spelflödet fortsätter dock EA:s inställning till tillgång till spelinnehåll att vara bisarr. Med tanke på att du endast kan använda mikrotransaktioner för att köpa kosmetiska föremål har EA på något sätt lyckats göra ett fiasko av deras nu gratis Post-launch-DLC Tides of War.

Det är dessutom en riktigt ful taktik att låsa tidig tillgång bakom deluxe-versioner, speciellt med tanke på hur få kartor och spellägen spelet hade när det släpptes. Med tanke på att mycket av det innehåll spelet har nu inte kom förrän många månader efter att spelet släpptes, får vi dessutom intrycket av att DICE behövde längre tid på sig med spelet än vad de fick av EA.

Omdöme: spela det

Medan Battlefield V inte riktigt är den revolution för spelserien som BF1 var, ger det ändå serien en liten men välkommen skillnad i spelflödet i varje stor eldstrid. Från de snabba rörelserna till de nya möjligheterna att bygga försvar, har DICE gjort en genomgripande ansträngning att fixa många av seriens tidigare problem (inklusive att ha en plan för en gratis DLC samt endast kosmetiska mikrotransaktioner).

Det enorma antal lägen som inte fanns tillgängliga från början trots att spelet såldes för fullt pris (inklusive något så enkelt som en träningsbana) är dock en skam och något som gör BFV till ett av de mindre konsumentvänliga spelen på marknaden. Huruvida du kan se förbi det eller inte är upp till dig, men i nuläget är spelet ändå ett kompetent nytt kapitel till Battlefield-serien.