De bästa Souls-spelen: From Softwares topptitlar rankade

Under 2009 släppte ett, i väst, litet okänt företag som hette From Software ett spel som hette Demon’s Souls. Det var väldigt svårt och sågs av många som en comeback för spel som faktiskt krävde något av spelaren. I jämförelse med att fler och fler storspel mer eller mindre såg till att du inte fick misslyckas blev Demon’s Souls något av ett fenomen. Visst, många av idéerna i Demon’s Souls hade redan utforskats i tidigare spel, som From Softwares Kingsfield-serie, men Demon’s Souls markerade första gången From Software slog stort i väst och spelet fick kultstatus bland fans.

Vissa kritiker menar att det är ett spel där man växer genom att förlora, andra kallade det svårbegripligt och det blev tidigt uppenbart att From Software hade hittat ett koncept som inte var för alla. Med ovanligt långsamma rörelser och där slag från både spelaren och fienden var långsamma och inte kunde avbrytas, så premierades taktik och planerande. Samtidigt blev spelaren hårt straffad för misstag och texten "You Died" efter en mindre lyckad spelrunda blev en stor meme.

From Software hade väldigt modesta förhoppningar på spelets försäljning. I väst hade utgivaren Atlus beräknat att spelet skulle sälja 75 000 kopior och de hade bara förberett 15 000 kopior för deras första veckor. Spelet hade inte ens någon reklamkampanj. Nöjda kunder såg dock till att sköta marknadsföringen och tack vare mun-till-mun marknadsföring så sålde spelet oväntat bra. I Nordamerika sålde spelet över 150 000 kopior under den första månaden och det estimerades att spelet sålde väl över 1 miljon kopior globalt.

Spelet var en stor succé och var enormt nyskapande för sin tid. Jag var en av dem som köpte spelet när det släpptes och jag minns att jag tyckte mycket om spelet och slogs av hur annorlunda det var jämfört med andra storspel jag spelade. Demon’s Souls var svårt, men det kändes sällan orättvist och det känns riktigt bra när man väl lyckas besegra en svår fiende. Det må kännas en aning gammalt nu, men den känslan var vad som födde hela den underbara Souls-genren vi njuter av idag.

Demon's Souls kommer in på en femte plats i vår topplista över bästa Souls-spel.