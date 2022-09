Apples iPhone SE 4 kan markera slutet för en ikonisk iPhone-egenskap

Apples iPhone SE (2022) lanserades för bara ett par månader sedan, men det pratas redan om nästa iteration av den billiga mobilen från Apple – och det senaste ryktet tyder på att vi kanske än en gång blir tvungna att ta farväl av den ikoniska hemknappen.

Den nuvarande iPhone SE-modellen har en slående likhet med iPhone 6 (opens in new tab), som släpptes redan 2014. Den erbjuder en 5,4-tums skärm, en ensam bakre kamera och inkluderar iPhones ikoniska hemknapp (med inbyggd Touch ID) längst ned på skärmen.

På Geared Up Podcast (opens in new tab) har dock gästen Jon Prosser antytt att iPhone SE 4 (opens in new tab) istället kommer att efterlikna iPhone XR (opens in new tab). Den kommer sannolikt fortfarande att hålla fast vid endast en kamera, men bör få en något större 6,1-tums skärm och kommer att byta ut den fysiska hemknappen och Touch ID mot Face ID.

Apple tog bort hemknappen från sina flaggskeppsmobiler i och med lanseringen av iPhone X i november 2017 och under en kort tid efter att de lade ned den ursprungliga iPhone SE i september 2018, erbjöd företaget inte någon iPhone med hemknapp alls. Men knappt ett och ett halvt år senare kom hemknappen tillbaka med lanseringen av iPhone SE (2020) (opens in new tab).

iPhone X var den första Apple-mobilen utan en hemknapp. (Image credit: Future)

Om ryktet från Prosser stämmer, kanske vi snart får säga farväl till knappen ännu en gång när det blir dags för den fjärde generationen av iPhone SE.

Med det sagt bör vi definitivt ta det här ryktet med en nypa salt. Med tanke på att nästa iPhone SE troligtvis är två år bort, baserat på Apples nuvarande släppschema, är det osannolikt att några designbeslut har blivit helt spikade ännu.

Även om Prosser förvisso är en Apple-expert, har hans meritlista varit lite skakigare på sistone – även om vi i det här fallet tror att han kan vara något på spåren, eftersom det hade känts som ett vettigt beslut att ta bort hemknappen.

Varför ta bort iPhone-hemknappen?

Apple har som tidigare nämnt tagit bort hemknappen helt från sitt sortiment tidigare, men är det verkligen så mycket besvär? Tja, tyvärr för alla knappälskare där ute är det förmodligen det.

Redan innan de tog bort knappen helt från sina flaggskepp med iPhone X (opens in new tab), var Apple tvungen att göra en stor förändring av knappen de använde, genom att göra om den från en faktisk rörlig del till en solid-state-version som inte längre klickade när man tryckte på den. Denna förändring skedde med lanseringen av iPhone 7 (opens in new tab), eftersom alltför många användare med en iPhone 6 eller tidigare rapporterade att den fysiska knappen blev mindre tillförlitlig eller till och med slutade fungera efter för mycket användning.

iPhone 7 var den första att göra sig av med den tidigare hemknappen och ändrade den till en solid sensor som inte kunde slitas ut. (Image credit: Future)

Men även denna lösning hade sina brister. Knappen tog fortfarande upp värdefullt utrymme på framsidan av iPhone och genom att ta bort knappen helt kunde Apple öka den användbara ytan på sina skärmar utan att behöva öka storleken på sina mobiler.

Samtidigt upptäckte många användare som hade haft problem med sina hemknappar de virtuella Assistive Touch-ersättningar som fanns tillgängliga på iPhones. Den här digitala hemknappen utförde inte bara originalets grundläggande funktioner, utan den gav användarna enkel tillgång till några andra viktiga funktioner på deras iPhones, som Siri och kameran.

Eftersom knappen tog upp värdefullt utrymme och ett förbättrat alternativ redan fanns tillgängligt, var det nästan väntat att Apple skulle vilja säga farväl till hemknappen på sina flaggskeppsmodeller.

Vi får helt enkelt vänta och se om iPhone SE 4 kommer att följa i samma fotspår snart, men bli inte förvånad om nästa billiga mobil från Apple får ett modernare utseende.

Orkar du inte vänta på iPhone SE 4 och vill skaffa en iPhone idag? Kolla in vår topplista över bästa iPhone (opens in new tab)-modeller just nu, så att du kan hitta den Apple-mobil som passar just dig.