Apple Watch 8: Pris och förbeställningar

Apple har precis haft sitt Far Out-evenemang, där de bland annat lanserade den nya Apple Watch 8 tillsammans med sin sprillans nya iPhone 14-serie (opens in new tab).

Om du tyckte smartklockan lät intressant och blev sugen att köpa den, går den faktiskt att förbeställa redan idag (tillsammans med Apple Watch 8 Ultra och Apple Watch SE). Här är allt du behöver veta kring pris och förbeställningar av smartklockan (opens in new tab).

Apple Watch 8 - pris

Apple Watch 8 kommer att kosta från 5 495 kronor (aluminiumboettet) och går upp över 10 000 kronor för de dyraste varianterna med rostfria stålboetter.

Apple Watch 8 finns tillgänglig i ett gäng olika färger och typer av armband. (Image credit: Apple)

Apple Watch 8 - förbeställningar och släppdatum

Du kan förbeställa Apple Watch 8 redan nu på Apples hemsida (opens in new tab), innan de släpps till försäljning den 16 september. Om du vill köpa smartklockan med Nike- eller Hermés-band finns även de tillgängliga för förbeställning redan idag.

Bör jag förbeställa Apple Watch 8?

Även om vi inte förväntar oss att Apple Watch 8 blir lika populär som iPhone 14 (opens in new tab) eller iPhone 14 Plus (opens in new tab), rekommenderar vi starkt att du förbeställer den senaste smartklockan om du vill ha din så snart som möjligt - eller för att säkra den som en gåva i god tid.

En slutförsäljning är osannolik, men tillfälliga leveransförseningar är en klar möjlighet. Detta kan skjuta tillbaka leveransen av din smartklocka med upp till sex veckor, baserat på tidigare Apple-produktlanseringar. Så om den finns på din inköpslista är det ett klokt drag att säkra en redan under förbeställningsfasen.

Kom ihåg att du också kan överväga Apple Watch Ultra (opens in new tab) om du vill ha en mer robust och träningsfokuserad wearable eller den nya versionen av den mer budgetvänliga Apple Watch SE 2 (opens in new tab).

Vilken Apple Watch 8 ska jag köpa?

Om det här är ditt första köp av smartklocka kan det till en början verka förvirrande att presenteras med de olika versionerna av Apple Watch 8. I slutändan är det dock en viktig sak du bör tänka på innan du gör en förbeställning.

Vill du ha GPS eller GPS och mobilstöd? Den förstnämnda är den vanliga och billigare versionen som förmodligen är det bästa alternativet för de flesta användare. Den kommer med alla förväntade träningsfunktioner, men din mobil måste vara ihopkopplad och i närheten för att klockan ska kunna ta emot aviseringar, ringa samtal och svara på meddelanden. Med den sistnämnda mobilversionen ingår dessa funktioner som en del av klockan - det ger dig mer frihet men till ett högre pris.