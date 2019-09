Apple TV Plus kommer snart till Samsungs TV-apparater

Om du har en Samsung TV och är intresserad av den nya Apple TV Plus-tjänsten, men inte känner för att köpa en Apple TV-enhet så har du tur.

Samsung utannonserade under deras presskonferens på IFA 2019 att Apples nya plattform kommer släppas till deras smarta TV-apparater, vilket betyder att Samsung blir ett av de första företagen att ge stöd för TV Plus utöver det Cupertino-baserade företaget.

Vi fick inte särskilt mycket mer information om integrationen, även om Samsung bekräftade att TV Plus kommer att fungera med Bixby, integreras i Smart Guide på TV:n samt fungera över Airplay 2, vilket betyder enkel strömning från iPhone eller iPad.

Vänner eller fiender?

Det innebär ett rejält samarbete mellan två företag som är bittra fiender när det gäller mobilmarknaden, men Samsung är nu en av de största tredjeparter som stödjer Apples TV-plattform.

De var en av de första att erbjuda Apple TV-appen på sina enheter, vilket låter iUsers spela de filmer och TV-serier de köpt på iTunes till TV:n och nu när de stödjer Apple TV Plus kommer det samarbetet bli ännu djupare.

Vi har inte så många detaljer om när detta händer. Apples TV Plus-tjänst släppes inte förrän sent under 2019, så det kanske inte blir något med detta innan 2020, men det verkar säkert att ägare av (moderna) TV-apparater från Samsung kommer kunna registrera sig för Apples originalinnehåll under de kommande månaderna.

(Vi väntar fortfarande på att ett pressmeddelande definitivt ska bekräfta att det är Apple TV Plus som kommer landa på Samsungs smarta TV-plattform, så vi vet att det inte bara är ett misstag någon råkade häva ur sig på scenen).