Apple TV Plus är oerhört billigt - borde Netflix vara oroliga?

En stillbild från Apple TV Plus-serien, See.

Under lanseringen av den nya iPhone 11 i San Cupertino, avslöjade Tim Cook äntligen hur mycket Apples kommande streamingplattform, Apple TV Plus, kommer att kosta - och den kommer att vara riktigt billig.

Apple TV Plus kommer att lanseras den 1 november och kommer bara att kosta 59 kronor i månaden. För att göra det hela ännu mera lockande, får du dessutom tjänsten gratis i ett helt år om du köper en iPhone, iPad, Mac eller Apple TV.

Abonnemanget kan delas upp mellan upp till sex familjemedlemmar och är nästan halva priset jämfört med det billigaste abonnemanget som finns tillgängligt hos Netflix, som kostar 89 kronor.

För alla som gärna vill sänka sina månadskostnader, kan det lägre priset vara tillräckligt lockande för att få dem att gå över från Netflix till Apples nya streamingtjänst.

Är det billigare priset dock tillräckligt för att locka tittare bort från stora hits som Orange is the New Black, GLOW, Bojack Horseman och Maniac?

Det är värt att notera att Apple TV Plus kommer att få sina egna serier att skryta med framöver. Bland annat Steven Spielberg har meddelat att han kommer att återuppliva sin "Amazing Stories"-antologiserie som först dök upp i våra TV-rutor under mitten av åttiotalet, samtidigt som Jennifer Aniston, Reese Witherspoon och Steve Carell kommer att spela i The Morning Show - en serie som undersöker "de komplexa relationerna mellan män och kvinnor på arbetsplatsen" och som utspelas på en morgonnyhetsshow.

Under lanseringsevenemanget för den nya iPhone 11 passade även en nöjd Tim Cook på att berätta att folk tittat på deras trailers för de exklusiva titlarna över 100 miljoner gånger.

Det är ingen tvekan om saken: Apple satsar stort på sin kommande streamingtjänst, med kändisar som Oprah Winfrey, Jason Momoa och Prins Harry associerade med original-innehållet på Apple TV Plus.

Även om dessa serier låter spännande, verkar det inte som att Apple kommer att kunna matcha den enorma mängd innehåll som Netflix erbjuder, åtminstone inte vid lansering. De planerar dock att släppa nytt original-innehåll varje månad.

En stillbild från The Morning Show-trailern. (Image credit: Apple)

Brist på övrigt innehåll

Det finns inte heller något allmänt distribuerat innehåll tillgängligt - så alla serier du älskar att binge-titta på som Friends, Breaking Bad och Rick and Morty kommer inte att finnas tillgängliga på Apple TV Plus - så när det gäller mystittande som detta, kommer Netflix fortfarande att vara den överlägsna streamingtjänsten. Om du vill kolla på serier som dessa, kommer du vara tvungen att köpa dem separat via Apples digitala nedladdningsbutik.

För tillfället finns det också ett stort tomrum när det kommer till film-innehållet på Apples streamingtjänst och trots att Netflix' tidigare filmtitlar ofta varit antingen stora flippar eller lika stora floppar, har Netflix snabbt blivit en av världens mest respekterade aktörer inom filmdistribution när det gäller egna filmproduktioner.

Sedan Netflix-originalet Roma tog emot priset för Best Cinematography, Best Director och Best Foreign Language Film på Oscarsgalan tidigare i år, har plattformen fortsatt att bana vägen för streamingtjänster hela vägen fram till Hollywood-eliten.

Det finns ingen anledning till varför Apple inte skulle kunna göra samma sak, speciellt med tanke på antalet högt aktade regissörer, producenter och skådespelare de har ombord på Apple TV Plus redan, men räkna inte med att det kommer att hända under de kommande tolv månaderna.

Apple TV Plus har ju trots allt nyss kommit igång och Cooks främsta fokus kommer att vara att få ett så stort antal abonnenter så snabbt som möjligt, samtidigt som Netflix fortsätter att jaga Oscarspriser.

Just nu är det ganska tydligt att Apple TV Plus inte kan konkurrera med den enorma mängd original-innehåll och övrigt innehåll som Netflix har att bjuda på och Netflix kommer troligen att förbli kungen av streamingtjänster åtminstone under de kommande åren.

Det låga priset för Apple TV Plus innebär emellertid att den nya tjänsten har en större chans att konkurrera med dagens streamingjättar än vad många först hade trott - även om oddsen såg ganska mörka ut till att börja med.