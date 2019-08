Apple lägger till nya sekretessfunktioner i iOS 13 som kommer att skada Facebook

Meddelandeappar som erbjuder VoIP-samtal (Voice over Internet Protocol) använder sig vanligtvis av ett "alltid på"-beteende för att kunna svara på samtal snabbare genom att kontinuerligt köras i bakgrunden, men nu vill Apple sätta ett stopp för det.

Enligt en rapport från The Information, kommer Apple att implementera en förändring i iOS 13 (den kommande versionen av deras mobila operativsystem för iPhones) som kommer att begränsa samtalsfunktionens bakgrundstillgång från samtliga meddelande appar, inklusive Facebooks Messenger och WhatsApp.

Orsakerna bakom förändringen

Det finns flera orsaker till förändringen, men de två viktigaste har att göra med enhetens prestanda och användares integritet.

Genom att skära ned på apparna som kan köra i bakgrunden på en enhet kan man förbättra batteritiden, då nivån av bearbetning på enheten minskar, något som även bör förbättra den generella prestandan.

Den andra orsaken, som är ännu viktigare, har att göra med vad mer dessa appar kan köra medan de körs i bakgrunden, efter att användaren tror att de stängts av.

Det har tidigare funnits en oro kring företagens potential att använda sina appar för att samla in data när de körs i bakgrunden - och vissa har visat sig vara skyldiga att göra just det.

Under 2015 konstaterades det bland annat att Facebook missbrukade sina VoIP-funktioner i sin huvudsakliga iOS-app för att köra i bakgrunden, trots att behörigheterna för detta var inaktiverade. Vid det här laget hade Facebook dessutom redan lanserat Messenger-appen och behövde inte ens VoIP-funktionalitet.

Facebook-utvecklade appar som Messenger och WhatsApp är några av de största som kommer att påverkas av denna nya förändring, men även mindre appar som Snapchat och WeChat kommer också att påverkas.

WhatsApp i synnerhet kommer tydligen att behöva genomgå en omfattande översyn, då "källor bekanta med problemet" berättat för The Information att appens end-to-end-kryptering (tillsammans med flera andra funktioner) förlitar sig på just den här typen av bakgrundsoperationer.

En talesman för Facebook berättade för The Information att de inte samlar in någon data via den här metoden och klargjorde att: "Vi använder PushKit VoIP API för att leverera en privat meddelande-upplevelse i världsklass - inte för att samla in data".

Även om förändringen förväntas implementeras i samband med september-utrullningen av iOS 13, kommer Apple ge apputvecklare lite tid att anpassa sig och ger dem fram till april 2020 att ändra på det som behövs. Om de inte skulle göra det, är det ganska tryggt att anta att dessa appar kommer att tas bort från App Store.