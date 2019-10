Apple Arcade går live för användare av macOS Catalina-betan

Apple har gjort det möjligt att aktivera Apple Arcade i macOS Catalina-betan, något som tyder på att en fullständig, offentlig lansering av Catalina är precis runt hörnet. Om du kör beta-versionen på din Mac, kan du börja spela redan nu.

Tjänsten kostar 59 kronor i månaden, täcker upp till sex familjemedlemmar och du får en gratismånad för att se om du gillar tjänsten först.

Apple Arcade har redan gått live på iPhones, iPads och Apple TV-apparater, i samband med utrullningen av de senaste mjukvaruuppdateringarna, så om du äger andra enheter från Apples ekosystem kanske du redan spelar några av de exklusiva titlarna som erbjuds.

Alla Apple Arcade-spel är dock inte tillgängliga på alla enheter - MacRumors rapporterar att runt två dussin titlar finns tillgängliga på macOS, som bland annat Sayonara Wild Hearts, Operator 41, Big Time Sports och Card of Darkness.

Catalina är snart här

Du hittar Apple Arcade i Mac App Store - om du fortfarande använder macOS Mojave, kommer du bara att se ett meddelande som säger "Welcome to Apple Arcade on Mac!" tillsammans med en knapp för att kolla efter uppdateringar.

Apple har lovat att macOS 10.15 Catalina kommer att rullas ut till användare någon gång under oktober och det känns som att det kommer att hända när som helst. Den nya versionen kommer att bjuda på Apple Arcade och ett gäng andra uppdateringar.

För några dagar sedan släppte Apple Gold Master-versionen (GM) av mjukvaran till utvecklare. Det är i princip versionen av operativsystemet som släpps precis i slutet av betatest-fasen.

Utrullningen av macOS Catalina kan ske vilken dag som helst nu och du kommer att kunna testa Apple Arcade på din Mac så fort den är live.