Apple AirPods Studio har enligt uppgift blivit försenade ännu en gång efter ett stort bakslag i produktionen

Apple AirPods Studio kommer enligt uppgift bli försenade återigen, då produktionen av over-ear-hörlurarna ska ha stött på ett större bakslag.

Detta är enligt den kända Apple-läckan Jon Prosser, som i ett inlägg på Twitter hävdade att AirPods Studio inte kommer att vara redo att skeppas ut förrän tidigast i december - och att de till och med kan bli försenade fram till mars nästa år.

First:Major hiccup in AirPods Studio production 😬A few key features have now been cut. Seems they still need to work some things out before we have final units.Looking like they won’t be ready to ship until December AT BEST. pic.twitter.com/oRRTXJQVhH October 14, 2020

I ett uppföljande inlägg sade Prosser att "tekniskt sett betyder det att (om allt går enligt plan och inga ytterligare problem uppstår) kan de fortfarande tillkännages i november och börja skeppas i december" - men chansen är lika stor att vi inte kommer att få se AirPods Studio förrän 2021.

Prosser hävdar också att några "nyckelfunktioner" har tagits bort från AirPods Studio - och även om vi inte vet så mycket om specifikationerna, hoppas vi att hörlurarna åtminstone kommer med Apples UI-chip som rykten föreslagit.

Detta chip kan användas för att hjälpa användare att hitta sina hörlurar om de försvinner, med hjälp av Find My-appen, samt för att bestämma avstånd och riktning, så att AirPods Studio automatiskt känner igen headsetets vänstra och högra position. Med andra ord kommer du kunna använda dem åt båda håll och vänster och höger ljudkanal kommer fortfarande att komma ut ur rätt öronkåpa.

Enligt rykten kommer även UI-chipet att användas i de efterlängtade Apple AirTags, en konkurrent till Tile-trackern som utnyttjar kraften i sitt iOS-nätverk för att hitta allt du har fäst den på - oavsett om det är en handväska, en bärbar dator eller en plånbok .

Enligt Prosser är det en enhet som vi inte behöver vänta så mycket längre på:

Second:With AirPods Studio now being pushed back, it now looks like Apple is going to launch AirTags after all.Currently, they’re on schedule to be released with iOS 14.3 (iOS 14.3 will contain features enabled for AirTags) and iOS 14.3 is supposed to be next month.. So... pic.twitter.com/Dl0DpMrH9YOctober 14, 2020