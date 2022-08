Ännu en läcka hävdar att Samsung Galaxy S23 får en kamerasensor på 200 MP

Vi ser ser emot att få se vad Samsung har att bjuda på med sitt kommande Galaxy S23 (opens in new tab)-flaggskepp i början av nästa år och enligt rykten kommer bland annat den bakre kameran att få en rejäl uppgradering: hela vägen upp till 200 MP för huvudsensorn på Ultra-modellen, om vi ska tro på den senaste läckan.

Detta kommer från ET News (opens in new tab) (via Android Police (opens in new tab)) och är uppenbarligen baserat på information som Samsung Electronics Mobile Experience (MX) division har delat med sina branschpartners.

Vi vet att 200 MP-sensorer är en grej – Samsung ISOCELL HP1 finns exempelvis redan i Moto X30 Pro (opens in new tab) – men frågan är om Samsung kommer att besluta sig för att inkludera den i en eller flera av sina flaggskeppsmodeller för 2023.

Ett gammalt rykte

Det är inte första gången som det här ryktet dyker upp och det har faktiskt cirkulerat runt (opens in new tab) sedan förra året. Källorna bakom detta är de som vanligtvis är tillförlitliga, så det verkar troligt att detta kommer att ske – även om ingenting är helt säkert förrän det är officiellt.

Om den faktiskt dyker upp i Samsung Galaxy S23-sortimentet kommer 200 MP-sensorn tydligen bara att finnas i Ultra-modellen. Det matchar Samsung Galaxy S22 Ultra (opens in new tab), som har en huvudsensor på 108 MP jämfört med en huvudsensor på 50 MP i de övriga modellerna.

Allt kommer att presenteras i början av nästa år och för tillfället ser det ut som att februari blir månaden då Galaxy S23-serien kommer att se dagens ljus. Vi säger februari främst för att det är månaden då Galaxy S22 lanserades (opens in new tab).

Betydelsen av megapixlar

Fler megapixlar betyder fler pixlar i din slutliga bild, vilket innebär att den förstoras upp till större storlekar utan någon kvalitetsförlust – det är åtminstone teorin. Megapixlar är dock bara en del av historien när det kommer till kvalitet på mobilkameror.

Det handlar också om vad tillverkare kan göra med dessa pixlar och även om Samsung traditionellt sett har varit ganska duktiga med sina kamerainställningar, är det viktigt att inte anta att en mobilkamera kommer att bli bra bara för att den packar in fler megapixlar.

Som vi har skrivit om tidigare (opens in new tab) spelar alla möjliga andra faktorer in också, inklusive storleken på pixlarna (vilket är en indikator på hur mycket ljus de kan fånga). Vi får helt enkelt vänta tills vi har fått möjlighet att testa Galaxy S23 Ultra för att se hur imponerande dess kameror faktiskt är.

Och kom ihåg att 200 MP-sensorer inte nödvändigtvis betyder 200 MP-foton – kameror använder en teknik som kallas pixel binning (opens in new tab) för att förbättra bildkvaliteten, där data från flera pixlar kombineras, så slutresultatet är ofta mindre än vad sensorn kan föreslå.