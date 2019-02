Android Pie planeras att släppas till alla större Nokia-mobiler innan mitten av 2019

Är du en ägare av en Nokia-mobil som ännu inte fått möjligheten att prova på Android 9 Pie? Misströsta inte, HMD Global har nämligen precis gått ut med sina planer om att släppa den senaste versionen av Googles mobila operativsystem till sina mobiler inom en snar framtid och har som mål att uppdatera den sista mobilen tidigt under årets andra kvartal.

Den dåliga nyheten är att det är de billigare mobilerna som står sist på tur. Det kommer dock inte som en särskilt stor överraskning, då företagets mobiler i topp- och mellanklassen (som 7 Plus, 6.1 och 6.1 Plus) var de första att få Android Pie.

Mobiler som 6.1 Plus, 7.1 och 5.1 Plus uppdaterades redan i slutet av 2018, medan Nokia 8 och Nokia 8 Sirocco bör ha uppdaterats vid det här laget.

Så här ser i alla fall HMD:s planer ut: I slutet av januari kommer Nokia 5 och Nokia 3.1 Plus att få Android Pie. Uppdateringen släpps sedan till Nokia 6, Nokia 5.1, Nokia 3.1 och Nokia 2.1 någon gång under årets första kvartal. Till sist kommer Android Pie till Nokia 3 och Nokia 1, som förväntas få uppdateringen någon gång under årets andra kvartal.

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska).

Om de lyckas hålla sig enligt schemat och uppdatera samtliga mobiler innan mitten av 2019, noterade HMD att deras mobiler kommer att använda Android Pie innan dess efterföljare Android Q släpps.

Andra tillverkare av Android-mobiler upplever ett liknande tryck att hinna uppdatera sina mobiler till Android Pie, även om vissa agerar snabbare än andra. Det är förståeligt nog de senaste enheterna som får uppdateringen först.

Samsung började till exempel med att uppdatera Galaxy S9 och Galaxy S9 Plus i december förra året, som i början var en långsam utrullning till ägare i vissa länder. Resten av Samsungs sortiment fick Android Pie-uppdateringen under årets gång, där Galaxy Note 9 var först ut i februari och som sedan följdes upp av mobiler i mellanklassen. Samsungs Tab-enheter kommer tyvärr att vara sist med att få uppdateringen i oktober 2019.