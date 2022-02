Allt från Nintendo Direct: Mario Kart 8 DLC, nytt Fire Emblem och mer

Nintendo Direct för februari 2022 har äntligen ägt rum och vi fick se ett enormt antal stora tillkännagivanden under den 40 minuter långa presentationen. Denna Nintendo Direct fokuserade på Nintendo Switch-titlar som kommer att släppas under det första halvåret 2022 och visade att det finns mycket att se fram emot under de kommande månaderna.

Från stora uppdateringar till spel vi vet kommer som Splatoon 3 och Kirby and the Forgotten Land, till oväntade premiärer från ingenstans i form av Mario Strikers Battle League och Nintendo Switch Sports - det kändes verkligen som att det fanns något för alla i denna Nintendo Direct. Just det, vi får äntligen nya Mario Kart 8 Deluxe-banor också, vilken vår och sommar det kommer att bli!

Om du missade Direct-presentationen när den sändes live, har vi skrivit ihop sammanfattning här nedanför av alla de största och bästa nyheterna som presenterades tillsammans med deras trailers.

Fire Emblem Warriors: Three Hopes

Efter framgångarna med båda Hyrule Warriors-titlarna, såväl som det första Fire Emblem Warriors-spelet, var det nästan givet att utvecklaren Omega Force skulle lägga till en fjärde Musou till Switch. Ungefär som hur Hyrule Warriors: Age of Calamity fokuserade specifikt på The Legend of Zelda: Breath of the Wild, gör Fire Emblem Warriors: Three Hopes det för Three Houses från 2019.

Three Hopes kommer att ta spelare tillbaka till det krigshärjade landet Fodlan, där en trio av nationer balanserar mellan orolig vapenvila och fullt krig. Även om några nya ansikten dyker upp i trailern får vi också se återkommande karaktärer som Byleth, Edelgard och Claude.

Fire Emblem Warriors: Three Hopes släpps den 24 juni 2022.

Mario Strikers Battle League

Med tanke på det senaste Mario Strikers-spelet lanserades under 2007, är det lika bisarrt som välkommet att se Mario Strikers Battle League tillkännages för Switch ett och ett halvt decennium senare. De ursprungliga Mario Strikers-titlarna var roliga och eleganta fotbollsspin-offs och vi kunde inte vara gladare över att se serien hitta ett hem igen på Switch-konsolen.

Originalets konststil verkar vara intakt, den här gången med flashiga scener innan karaktärer skickar iväg sina speciella rörelser. Andra anmärkningsvärda tillägg inkluderar alternativa outfits som förbättrar statistik och ett onlineklubbläge där upp till 20 spelare kan bilda en grupp för att utmana andra spelare online.

Mario Strikers Battle League släpps den 10 juni 2022.

Splatoon 3 Salmon Run

Ett av de bästa lägena i Splatoon 2, Salmon Run, gör en återkomst i uppföljaren. Salmon Run: Next Wave tar med hordläget till Splatoon 3 med några viktiga uppdateringar. Den nya Boss Salmonids kommer att dyka upp för att krydda till gameplay och det ser ut som att spelare nu kan kasta de gyllene äggen de behöver samla för att ta sig igenom varje våg.

Splatoon 3 fick ett uppdaterat släppfönster till "sommaren 2022", vilket betyder att det sannolikt kommer att lanseras någon gång mellan juni och augusti i år.

Nyheter från Square Enix

Förutom en uppdatering av det kommande Triangle Strategy, var Square Enix närvaro på detta Nintendo Direct monumental. Vi får nämligen en remaster av PS1-klassikern Chrono Cross, remakes av mech-strategispelen Front Mission 1st och Front Mission 2, samt en remake av det tidigare Japan-exklusiva Super Famicom RPG Live A Live som görs i Octopath Traveler's HD-2D-motor.

Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition släpps den 7 april 2022, medan Front Mission 1st lanseras senare under året och Live A Live-remaken kommer till Switch den 22 juli.

Klonoa Phantasy Reverie Series

En annan stor överraskning kom i form av Klonoa Phantasy Reverie Series, som erbjuder remakes av både Klonoa: Door to Phantomile och Klonoa 2: Lunatea's Veil. Bandai Namcos tidiga maskot från PlayStation-eran blev aldrig en mainstream-hit, men har samlat ihop en hängiven grupp av kultföljare under åren som utan tvekan är glada över att se honom göra en återkomst.

Dessa remakes ser ut att vara av ganska hög kvalitet och det låter som att de ikoniska ljudspåren från båda spelen kommer att vara intakta också.

Klonoa Phantasy Reverie Series släpps den 8 juli 2022.

Nintendo Switch Sports

Mario Strikers Battle League är inte den enda sporttiteln som gjorts för den bärbara konsolen i år, eftersom Nintendo Switch Sports snart kommer att få oss att flaxa med våra Joy-Con-kontroller ungefär som vi gjorde på Wii från 2006.

Nintendo Switch Sports samlar tennis, badminton, fotboll, chambara, bowling och volleyboll i ett sportpaket, medan golf kommer senare i år som en del av en gratis uppdatering. Dessutom stöder alla sporter onlinespel, vilket betyder att denna nya version av Nintendos Sports-serie kan vara den mest tävlingsinriktade hittills.

Nintendo Switch Sports släpps den 29 april 2022. Dessutom hålls ett tekniskt test för spelets onlinespel mellan den 18 och 20 februari, där ett gäng av sporterna kommer att vara spelbara.

Earthbound

Nej, vi har fortfarande inte fått något officiellt släppdatum för en västerländsk version av Mother 3, så vi får nöja oss med kultklassikern och RPG-spelet Earthbound och Earthbound Beginnings som släpps på Nintendo Switch Onlines SNES- respektive NES-bibliotek.

Båda dessa fenomenala RPG-spel är fortfarande värda att spela än i dag. Genom att blanda underliga visuella delar och ofta chockerande mörka teman, fortsätter Earthbound (eller Mother)-serien att vara enormt inflytelserik till denna dag och har till och med inspirerat moderna klassiker som Undertale.

Både Earthbound och Earthbound Beginnings är tillgängliga att spela redan nu som en del av retrospelbiblioteket på Nintendo Switch Online.

Mario Kart 8 Deluxe DLC

Nyp oss, för vi tror fortfarande att vi drömmer. Vi trodde att vi skulle behöva vänta till Mario Kart 9 för att få lite ny racingaction med Mario och hans polare, men Nintendo bestämde sig för att tillkännage Booster Course Pass för Mario Kart 8 Deluxe, som kommer att bjuda på sex vågor med åtta banor vardera fram till slutet av 2023, vilket ger totalt 48 (48!) nya banor.

Tja, vi får väl säga "nya", eftersom Booster Course Pass i grunden kommer att vara en best-of-samling av Mario Kart-banor som sträcker sig över hela serien, från Super Mario Kart hela vägen upp till Mario Kart Tour. Den första vågen inkluderar klassiska banor som Coconut Mall från Wii och Choco Mountain från N64.

Den första vågen av Mario Kart 8 Deluxes Booster Course Pass anländer den 18 mars 2022. Passet kan köpas för $24,99 (cirka 230 kronor) och ingår i Nintendo Switch Onlines Expansion Pack-nivå utan extra kostnad.

Xenoblade Chronicles 3

Nintendo Directs brukar avsluta med en stor nyhet och denna presentation var verkligen inget undantag. Det har gått rykten om att Xenoblade Chronicles 3 varit under utveckling ett tag nu, men nu är äntligen nästa stora JRPG från Monolith Soft officiell och det ser helt fantastiskt ut.

Den två minuter långa trailern består mestadels av cutscenes (med en del gameplay som visar upp Xenoblades kända känsla för skala) och har lämnat fansen med massor av frågor, speciellt gällande identiteten på vissa karaktärer som kan komma att återvända från tidigare spel i serien.

Xenoblade Chronicles 3 släpps någon gång i september 2022.

Vad vi inte fick se på Nintendo Direct

Även om denna Nintendo Direct-presentaiton vad riktigt imponerande och bjöd på stora nyheter, kan speljätten uppenbarligen inte få plats med allt i en 40-minuters presentation.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 var (kanske förståeligt nog) frånvarande, eventuellt för att Nintendo inte är riktigt redo att visa upp mer av spelet eller så ville de inte att det skulle sno uppmärksamheten från Xenoblade Chronicles 3. Bayonetta 3 saknades också, men det spelet avslutade ju i och för sig Nintendos tidigare Direct-presentation före denna.

Metroid Prime 4 fortsätter att vara frånvarande. Men nu när det gått tre år sedan spelet började utvecklas, hoppas vi att vi äntligen får se åtminstone en teasertrailer på E3 2022. På den ljusa sidan vet vi att Metroid Prime 4 fortfarande är i aktiv utveckling, med tanke på de senaste jobbannonserna från utvecklaren Retro Studios.